KDA Action: राजस्थान में यहां मकानों पर छाया संकट, 14.50 करोड़ रुपए के कॉरिडोर निर्माण में अधिग्रहण और विस्थापन का काम शुरू

फोटो: पत्रिका
Shri Mathuradhishji Corridor: कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से 14.50 करोड़ रुपए से श्रीमथुराधीशजी कॉरिडोर के बाहरी कार्य के तहत 15 मकानों के अधिग्रहण और विस्थापन का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कॉरिडोर में मंदिर क्षेत्र के भीतरी कार्य के लिए 6.50 करोड़ रुपए का तकमीना तैयार किया जा रहा है। इसे पर्यटन विभाग के जरिए राज्य सरकार को भेजकर काम भी शुरू किया जाएगा।
केडीए के सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि श्रीमथुराधीशजी मंदिर के पीछे नामदेव धर्मशाला तक 40 फीट रास्ते को 3.13 करोड़ खर्च कर चौड़ा किया जाएगा। इससे गढ़ पैलेस स्थित साईं बाबा मंदिर से सीधे मथुराधीश मंदिर तक आवागमन सुगम हो जाएगा।
भट्टजी घाट पर स्थित पुरानी पुलिया के स्थान पर स्टील ब्रिज तथा एलिवेटेड रोड निर्माण पर 1.51 करोड़ खर्च होंगे। नामदेव धर्मशाला व मंदिर की 15 हजार वर्गफीट भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण पर 7.19 करोड़ व्यय होंगे, वहीं टिपटा चौराहा भूरिया गणेशजी मंदिर से पाटनपोल दरवाजे पर परिक्रमा मार्ग को हेरिटेज लुक में सौंदर्यीकरण पर 7.36 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। कॉरिडोर विकास एवं हेरिटेज कार्य 66.57 करोड़ की लागत से किए जाएंगे।
मंदिर के सामने स्थित बॉबे वाले की धर्मशाला, निजी स्कूल एवं राजकीय संस्कृत विद्यालय की भूमि को अधिग्रहित कर यहां पर दुकानें एवं रेस्ट हाउस निर्माण करवाया जाएगा। यहां श्रद्धालुओं के आवास की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मंदिर तक आसानी के लिए कॉरिडोर मार्ग पर साइनेज एवं होर्डिंग लगाए जाएंगे।
