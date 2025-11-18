KDA Action: राजस्थान में यहां मकानों पर छाया संकट, 14.50 करोड़ रुपए के कॉरिडोर निर्माण में अधिग्रहण और विस्थापन का काम शुरू

भट्टजी घाट पर स्थित पुरानी पुलिया के स्थान पर स्टील ब्रिज तथा एलिवेटेड रोड निर्माण पर 1.51 करोड़ खर्च होंगे। नामदेव धर्मशाला व मंदिर की 15 हजार वर्गफीट भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण पर 7.19 करोड़ व्यय होंगे, वहीं टिपटा चौराहा भूरिया गणेशजी मंदिर से पाटनपोल दरवाजे पर परिक्रमा मार्ग को हेरिटेज लुक में सौंदर्यीकरण पर 7.36 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। कॉरिडोर विकास एवं हेरिटेज कार्य 66.57 करोड़ की लागत से किए जाएंगे।