Good News: RSSB ने हजारों पदों पर की शिक्षक भर्ती की घोषणा, नवंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन फॉर्म, जानें कब होंगे एग्जाम?

फोटो: पत्रिका
राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने 7500 पदों पर ग्रेड-III शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए परीक्षा जनवरी अगले साल आयोजित की जाएगी।
बोर्ड ने बताया कि केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) सफलतापूर्वक पास की हो। संभावना है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और आवेदन फॉर्म नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होंगे।
इस भर्ती में शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के पद शामिल होंगे। इस बार स्पोर्ट्स कोटे और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड खुद करेगा।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने कहा कि REET परीक्षा के बाद ग्रेड-III शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
परीक्षा 17 से 21 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। इस बार स्पोर्ट्स और शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त सख्त जांच की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पूर्व भर्ती परीक्षाओं में जमा अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जानकारी से सभी उम्मीदवारों की स्कैनिंग की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग