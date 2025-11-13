खुशखबरी: अजमेर रोड की क्लोवर लीफ पर जल्द दौड़ेंगे वाहन, ऐसे चलेगा ट्रैफिक

जयपुर। जयपुर-अजमेर हाईवे और रिंग रोड के दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ने के लिए क्लोवर लीफ का काम पूरा हो चुका है। गुरुवार को लोड टेस्टिंग की गई। साथ ही रोड सेफ्टी ऑफिसर ने भी क्लोवर लीफ का निरीक्षण किया। लूप-1 रूट पर अगले सप्ताह ट्रैफिक चालू होने की संभावना है।