खुशखबरी: अजमेर रोड की क्लोवर लीफ पर जल्द दौड़ेंगे वाहन, ऐसे चलेगा ट्रैफिक

जयपुर। जयपुर-अजमेर हाईवे और रिंग रोड के दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ने के लिए क्लोवर लीफ का काम पूरा हो चुका है। गुरुवार को लोड टेस्टिंग की गई। साथ ही रोड सेफ्टी ऑफिसर ने भी क्लोवर लीफ का निरीक्षण किया। लूप-1 रूट पर अगले सप्ताह ट्रैफिक चालू होने की संभावना है।
वहीं, लूप-2 पर ट्रैफिक दिसम्बर में शुरू करने की बात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों ने कही है। दरअसल, पिछले वर्ष दिसम्बर में भांकरोटा अग्निकांड के बाद क्लोवर लीफ का काम तेजी से शुरू हुआ था।
लूप-1: अजमेर रोड से आने वाला ट्रैफिक सीधे आगरा रोड और टोंक रोड की ओर जा सकेगा।
लूप-2: आगरा और टोंक रोड से जयपुर शहर और सी जोन बाइपास की ओर ट्रैफिक जा सकेगा।
काम चालू हुआ: जुलाई, 2024
काम पूरा करने का समय: मार्च 2026
लूप-1 का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, लूप-2 का काम अंतिम चरण में चल रहा है। इसका 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। दिसम्बर तक इस पर भी यातायात शुरू कर दिया जाएगा।
-अजय आर्य, परियोजना निदेशक, एनएचएआई
