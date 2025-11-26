Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Voter List Revision: राजस्थान देश के बड़े राज्यों में अव्वल, 4,300 से अधिक बूथों पर 100% कार्य हुआ पूरा

SIR 2026 Rajasthan: राजस्थान के 4,300 से अधिक बूथों पर 100% कार्य हुआ पूरा- प्रदेश के करीब 2,500 बीएलओ सम्मानित।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 26, 2025

eudction news

Election Commission of India: जयपुर. मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (SIR-2026) के अंतर्गत राजस्थान में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक करीब 4 करोड़ 37 लाख गणना प्रपत्र ईसीआई-नेट पर अपलोड कर 09 दिन शेष रहते 80 प्रतिशत कार्य किया जा चुका हैं। गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में राजस्थान लगातार नंबर एक पर बना हुआ है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि धरातल पर हमारे बूथ लेवल अधिकारी लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं। इन बीएलओ की मेहनत का ही परिणाम है कि अब तक प्रदेश के 4,300 बूथों पर बीएलओ द्वारा 100ः कार्य पूरा कर लिया गया है। अपना कार्य पूरा करने वाले करीब 2,500 बीएलओ को सम्मानित किया जा चुका है। इसमें 516 बूथ लेवल अधिकारियों को राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लगभग 2,000 बीएलओ को जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया है। बालोतरा जिले में 180 और भरतपुर में 121 बीएलओ को सम्मानित किया गया।

राजस्थान के सबसे उंचे बूथ शेरगांव और उतरज में भी 100% कार्य पूरा

राजस्थान की भौगोलिक विविधताओं - मरुस्थलीय, पहाड़ी, मैदानी और नहरी क्षेत्रों - के बावजूद बूथ लेवल अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावी पर्यवेक्षण के बल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन शेरगांव और उतरज में भी 100% कार्य पूरा किया जा चुका है। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ये बूथ अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। शेरगांव बूथ पर पहुंचने के लिए बीएलओ रोजाना पैदल 16 किलोमीटर का सफर तय करते थे। वहीं, उतरज बूथ पर पहुंचने के लिए बीएलओ को 6 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था।

शत-प्रतिशत कार्य वाले बूथ: जिले में बाड़मेर और विधानसभा क्षेत्र में गुढ़ामालानी पहले स्थान पर

महाजन ने बताया कि पोलिंग बूथ पर 100 प्रतिशत कार्य पूरा करने में बाड़मेर जिला अव्वल है। बाड़मेर में अब तक कुल 434 पोलिंग स्टेशनों पर शत—प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। साथ ही, बालोतरा के 279 और चूरू के 213 पोलिंग स्टेशनों पर 100 फीसदी कार्य पूरा किया जा चुका है। विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, गुढ़ामालानी के 183, बायतु के 144, बाड़ी के 116 बूथों पर 100 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

प्रति बीएलओ औसत में जिलों में भरतपुर और विधानसभा क्षेत्रों में भीनमाल आगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डिजिटाइजेशन के कार्य में भरतपुर जिले में प्रति बीएलओ औसत 935 हैं। इसी प्रकार सवाई माधोपुर में 920 और सलूंबर में 916 हैं।

विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, भीनमाल में अब तक प्रति बीएलओ औसत 1020 हैं। इसी प्रकार वैर में 994 और बीकानेर पूर्व में 993 हैं।

ये भी पढ़ें

Free Treatment: दुर्लभ रोग पीड़ित बच्चों के लिए नई उम्मीद बनी आयुष्मान बाल सम्बल योजना
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Voter List Revision: राजस्थान देश के बड़े राज्यों में अव्वल, 4,300 से अधिक बूथों पर 100% कार्य हुआ पूरा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Solar Energy: दो वर्षों में 19 हजार मेगावाट की छलांग, सौर ऊर्जा में अग्रणी बना राजस्थान

जयपुर

Rajasthan: अचानक ट्रेंड करने लगी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ये जैकेट, जानें कब की है ये वायरल तस्वीर

Lawrence Bishnoi
जयपुर

अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने का दिन

ओपिनियन

बड़े श्रम सुधार लागू, अब रोजगार सृजन की प्रतीक्षा

समाचार

Rajasthan Patwari Result 2025: पटवारी रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, जानें कब जारी होगा परिणाम, बोर्ड ने दी ये तारीख

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.