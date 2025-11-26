Voter List Revision: राजस्थान देश के बड़े राज्यों में अव्वल, 4,300 से अधिक बूथों पर 100% कार्य हुआ पूरा

राजस्थान की भौगोलिक विविधताओं - मरुस्थलीय, पहाड़ी, मैदानी और नहरी क्षेत्रों - के बावजूद बूथ लेवल अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावी पर्यवेक्षण के बल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन शेरगांव और उतरज में भी 100% कार्य पूरा किया जा चुका है। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ये बूथ अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। शेरगांव बूथ पर पहुंचने के लिए बीएलओ रोजाना पैदल 16 किलोमीटर का सफर तय करते थे। वहीं, उतरज बूथ पर पहुंचने के लिए बीएलओ को 6 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था।