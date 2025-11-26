Voter List Revision: राजस्थान देश के बड़े राज्यों में अव्वल, 4,300 से अधिक बूथों पर 100% कार्य हुआ पूरा

eudction news
Election Commission of India: जयपुर. मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (SIR-2026) के अंतर्गत राजस्थान में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक करीब 4 करोड़ 37 लाख गणना प्रपत्र ईसीआई-नेट पर अपलोड कर 09 दिन शेष रहते 80 प्रतिशत कार्य किया जा चुका हैं। गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में राजस्थान लगातार नंबर एक पर बना हुआ है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि धरातल पर हमारे बूथ लेवल अधिकारी लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं। इन बीएलओ की मेहनत का ही परिणाम है कि अब तक प्रदेश के 4,300 बूथों पर बीएलओ द्वारा 100ः कार्य पूरा कर लिया गया है। अपना कार्य पूरा करने वाले करीब 2,500 बीएलओ को सम्मानित किया जा चुका है। इसमें 516 बूथ लेवल अधिकारियों को राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लगभग 2,000 बीएलओ को जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया है। बालोतरा जिले में 180 और भरतपुर में 121 बीएलओ को सम्मानित किया गया।
राजस्थान की भौगोलिक विविधताओं - मरुस्थलीय, पहाड़ी, मैदानी और नहरी क्षेत्रों - के बावजूद बूथ लेवल अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावी पर्यवेक्षण के बल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन शेरगांव और उतरज में भी 100% कार्य पूरा किया जा चुका है। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ये बूथ अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। शेरगांव बूथ पर पहुंचने के लिए बीएलओ रोजाना पैदल 16 किलोमीटर का सफर तय करते थे। वहीं, उतरज बूथ पर पहुंचने के लिए बीएलओ को 6 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था।
महाजन ने बताया कि पोलिंग बूथ पर 100 प्रतिशत कार्य पूरा करने में बाड़मेर जिला अव्वल है। बाड़मेर में अब तक कुल 434 पोलिंग स्टेशनों पर शत—प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। साथ ही, बालोतरा के 279 और चूरू के 213 पोलिंग स्टेशनों पर 100 फीसदी कार्य पूरा किया जा चुका है। विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, गुढ़ामालानी के 183, बायतु के 144, बाड़ी के 116 बूथों पर 100 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डिजिटाइजेशन के कार्य में भरतपुर जिले में प्रति बीएलओ औसत 935 हैं। इसी प्रकार सवाई माधोपुर में 920 और सलूंबर में 916 हैं।
विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, भीनमाल में अब तक प्रति बीएलओ औसत 1020 हैं। इसी प्रकार वैर में 994 और बीकानेर पूर्व में 993 हैं।
