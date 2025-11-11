Anta Assembly by-election: अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी, त्रिकोणीय मुकाबले के बीच आई यह बड़ी खबर

PATRIKA PHOTO
बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। निर्वाचन विभाग के अनुसार अंता विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।
अंता सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी ने मोरपाल सुमन और कांग्रेस से पूर्व विधायक प्रमोद जैन भाया मैदान में है। इन दोनों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भी मुकाबले को रोचक बना दिया हैं।
चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए हर बूथ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। संवेदनशील और क्रिटिकल माने जाने वाले मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र को 45 मोबाइल सेक्टरों में बांटा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में तत्काल एक्शन लिया जा सके।
बारां एसपी अभिषेक अंडासु ने सुबह अंता पहुंचकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने महात्मा गांधी स्कूल स्थित पोलिंग बूथ का जायजा लेते हुए बताया कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। हर पोलिंग बूथ के साथ दो कॉन्स्टेबल तैनात किए गए हैं, जबकि कंट्रोल रूम में एक विश्लेषण टीम लगातार निगरानी कर रही है।
निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को आकर्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई नवाचार भी किए हैं। अंता विधानसभा में 8 पिंक बूथ, 1 यूनिक बूथ, 1 दिव्यांग बूथ और 5 ग्रीन बूथ बनाए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र स्थित यूनिक बूथ को शादी समारोह की तरह सजाया गया है, जबकि ग्रीन बूथों पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। ये बूथ पूरी तरह सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त रहेंगे।
दिव्यांग मतदाताओं के लिए मोलखी गांव में विशेष बूथ बनाया गया है, जहां रैम्प, व्हीलचेयर और युवा वॉलंटियर्स की मदद से उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने की सुविधा दी गई है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए हर बूथ पर पीने के पानी और छाया की भी व्यवस्था की गई है।
