Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Anta Assembly by-election: अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी, त्रिकोणीय मुकाबले के बीच आई यह बड़ी खबर

Anta by-election news : बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 11, 2025

PATRIKA PHOTO

PATRIKA PHOTO

बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। निर्वाचन विभाग के अनुसार अंता विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।

अंता सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी ने मोरपाल सुमन और कांग्रेस से पूर्व विधायक प्रमोद जैन भाया मैदान में है। इन दोनों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भी मुकाबले को रोचक बना दिया हैं।

चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए हर बूथ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। संवेदनशील और क्रिटिकल माने जाने वाले मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र को 45 मोबाइल सेक्टरों में बांटा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में तत्काल एक्शन लिया जा सके।

बारां एसपी अभिषेक अंडासु ने सुबह अंता पहुंचकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने महात्मा गांधी स्कूल स्थित पोलिंग बूथ का जायजा लेते हुए बताया कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। हर पोलिंग बूथ के साथ दो कॉन्स्टेबल तैनात किए गए हैं, जबकि कंट्रोल रूम में एक विश्लेषण टीम लगातार निगरानी कर रही है।

निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को आकर्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई नवाचार भी किए हैं। अंता विधानसभा में 8 पिंक बूथ, 1 यूनिक बूथ, 1 दिव्यांग बूथ और 5 ग्रीन बूथ बनाए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र स्थित यूनिक बूथ को शादी समारोह की तरह सजाया गया है, जबकि ग्रीन बूथों पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। ये बूथ पूरी तरह सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त रहेंगे।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए मोलखी गांव में विशेष बूथ बनाया गया है, जहां रैम्प, व्हीलचेयर और युवा वॉलंटियर्स की मदद से उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने की सुविधा दी गई है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए हर बूथ पर पीने के पानी और छाया की भी व्यवस्था की गई है।

ये भी पढ़ें

रात तक दौड़ती बसों को रोका, किया सीज, RTO ने की ताबड़तोड़ कार्यवाही, मचा हड़कंप, हड़ताल हो चुकी है फेल
जयपुर
PATRIKA PHOTO

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 11:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Anta Assembly by-election: अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी, त्रिकोणीय मुकाबले के बीच आई यह बड़ी खबर

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का : मटर फली के दाम फिर चढ़े, नया आलू भी महंगा

जयपुर

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में बॉर्डर पर बढ़ाई पेट्रोलिंग, जयपुर समेत कई शहरों में हाई अलर्ट

Delhi blast Rajasthan border patrols
जयपुर

जयपुर का बदला राजनीतिक भूगोल, अब बनेंगे ये 13 नए जोन, गौरव सैनी बने नए निगम कमिश्नर

Jaipur Municipal Corporation
जयपुर

राजस्थान के 3 बड़े शहरों में एकीकृत निगम का प्रायोगिक गठन जल्द, वित्त विभाग को भेजा कैडर रिव्यू प्रस्ताव

CM-Bhajanlal-Sharma-and-Diya-Kumari
जयपुर

जयपुर के सांगानेर में बनी कई कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने कहा- अतिक्रमण ध्वस्त कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें

Rajasthan High Court
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.