Anta Assembly by-election: अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी, त्रिकोणीय मुकाबले के बीच आई यह बड़ी खबर

बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। निर्वाचन विभाग के अनुसार अंता विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।