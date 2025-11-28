Rajasthan: 20 से ज्यादा मामलों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर ऐसे बनाता था दबदबा, 9 महीने से पुलिस को दे रहा था चकमा

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गुरुग्राम के खेड़की दौला क्षेत्र में दबिश देकर वांछित आरोपी को हिरासत में लिया, जिसे बाद में कोटपूतली पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरार, हिस्ट्रीशीटर और सक्रिय अपराधियों की धरपकड के लिए एसपी देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने विशेष निगरानी रखने व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर एएसपी नाजिम अली उप अधीक्षक राजेन्द्र कुमार बुरड़क व थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा की अगुवाई में विशेष टीम गठित की गई।