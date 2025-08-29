SOG ने 1600 KM दूर से पकड़ा 50 हजार इनामी पेपर लीक माफिया, पहचान छिपाकर कर था डीजल भरने का काम

आरोपी विनोद कुमार रेवाड एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित था। साथ ही वरिष्ठ शिक्षक (ग्रेड-2) भर्ती को लेकर उदयपुर के बेकरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में भी वांछित था। इसके अलावा एसओजी थाना जयपुर में दर्ज व्याख्याता भर्ती के पेपर लीक से जुड़े एक मुकदमे में भी एसओजी को उसकी तलाश थी। उसके खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी था। जयपुर लाकर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर 4 सितंबर तक रिमांड पर लिया गया।