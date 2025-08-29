Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

SOG ने 1600 KM दूर से पकड़ा 50 हजार इनामी पेपर लीक माफिया, पहचान छिपाकर कर था डीजल भरने का काम

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने जयपुर के रेनवाल स्थित डूंगरी कला निवासी विनोद कुमार रेवाड पुत्र जगदीश जाट को उड़ीसा के जंगल से गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 29, 2025

sog action
Photo- Patrika Network

राजस्थान में एसओजी ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने के मामले में 50 इनामी वांटेड को 1600 किलोमीटर से पकडने में सफलता हासिल की है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने जयपुर के रेनवाल स्थित डूंगरी कला निवासी विनोद कुमार रेवाड पुत्र जगदीश जाट को उड़ीसा के जंगल से गिरफ्तार किया है।

एटीएस-एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि डीआईजी परिस देशमुख के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। आरोपी विनोद रेवाड़ के 1600 किलोमीटर दूर उड़ीसा के नयागढ़ स्थित दूर दसपल्ला के जंगल में होने की सूचना मिली। इस पर टीम ने आरोपी की लोकेशन जुटाकर गुरुवार को पकड़ा।

उड़ीसा में पहचान छुपाकर करता था काम

आरोपी रेलवे के ब्रिज बनाने वाले ठेकेदार के पास पहचान छिपाकर वाहनों में डीजल भरने का काम कर रहा था। आरोपी एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 के एसओजी के प्रकरण में, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय के वर्ष 2022 में उदयपुर के बेकरिया थाने में दर्ज प्रकरण में, इसी वर्ष एसओजी में दर्ज स्कूल व्याख्याता ग्रेड प्रथम पेपर लीक प्रकरण में वांटेड चल रहा था। आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने 37 पुलिस एक्ट का गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर रखा था।

4 सितंबर तक रिमांड पर

आरोपी विनोद कुमार रेवाड एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित था। साथ ही वरिष्ठ शिक्षक (ग्रेड-2) भर्ती को लेकर उदयपुर के बेकरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में भी वांछित था। इसके अलावा एसओजी थाना जयपुर में दर्ज व्याख्याता भर्ती के पेपर लीक से जुड़े एक मुकदमे में भी एसओजी को उसकी तलाश थी। उसके खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी था। जयपुर लाकर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर 4 सितंबर तक रिमांड पर लिया गया।

Published on:

29 Aug 2025 09:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SOG ने 1600 KM दूर से पकड़ा 50 हजार इनामी पेपर लीक माफिया, पहचान छिपाकर कर था डीजल भरने का काम

