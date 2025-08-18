वार्ड-53ः सड़क पर पानी भरा तो तलाई की आई याद

दरअसल, उक्त तलाई को पिछले कुछ वर्ष में मिट्टी से भर दिया गया। ऐसे में बरसात का पानी सड़क पर भरने लगा। करणी पैलेस रोड और महाराणा प्रताप मार्ग पर जलभराव होने से आवाजाही प्रभावित होने लगी। इस वर्ष मानसून से पहले क्षेत्रीय पार्षद गजेंद्र सिंह चिराना और स्थानीय लोगों ने मिलकर तलाई से मिट्टी निकालने का काम शुरू किया। कई ट्रक मिट्टी निकाली गई। इसका असर यह हुआ कि इस बार बारिश में पिछले वर्ष की तुलना में कम जलभराव हुआ। जेडीए उद्यान शाखा के अधिकारियों की मानें तो जल्द ही वाटर रिचार्ज सिस्टम विकसित करने का काम तलाई क्षेत्र में शुरू किया जाएगा।