Weather Alert 31 August: आज सुबह से बसर रहा पानी, अब रात में इन 13 जिलों में होगी “ताबड़तोड़ बारिश”

Heavy Rainfall in Rajasthan: जयपुर। जयपुर में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। कई जिलों में हल्की से मध्यम से तो कहीं-कहीं ताबड़तोड़ बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। इधर मौसम विभाग ने अब शाम को भी अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। इससे रात को कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश की संभावना जताई जा रही है।