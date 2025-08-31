Weather Alert 31 August: आज सुबह से बसर रहा पानी, अब रात में इन 13 जिलों में होगी “ताबड़तोड़ बारिश”

Heavy Rainfall in Rajasthan: जयपुर। जयपुर में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। कई जिलों में हल्की से मध्यम से तो कहीं-कहीं ताबड़तोड़ बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। इधर मौसम विभाग ने अब शाम को भी अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। इससे रात को कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश की संभावना जताई जा रही है।
मौसम विभाग ने आज यानी 31 अगस्त को शाम पांच बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं,सीकर, करौली, धौलपुर, चूरू, टोंक, बीकानेर, सिरोही, चित्तौडगढ़़ व झालावाड़ जिलों में अगले तीन घंटे में तेज बारिश आने की चेतावनी जारी की है। इन जिलोंं में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।
इसके अलावा 19 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर शहर, सवाईमाधोपुर, चूरू, नागौर, बूंदी, बारां, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बंासवाड़ा, बाड़मेर, अलवर, भीलवाड़ा, राजसमंद, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर व अजमेर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो ने की संभावना है।