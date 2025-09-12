Weather Alert : राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट

जयपुर। जयपुर सहित प्रदेशभर में मानसून की बारिश के दौर पर विराम लग चुका है। शुक्रवार को जयपुर में तेज धूप खिलने की वजह से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अन्य जगहों पर सूर्यदेव की तपिश तेज रही। मौसम विभाग के मुताबिक 17 सितंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना है जिसकी वजह से मौसम करवट ले सकता है।
मौसम विभाग ने दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत प्रथम सप्ताह यानी 12 से 18 सितंबर तक राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में पश्चिमी हवाएं प्रभावित होने तथा बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहेगी। साथ ही तापमान में दो से तीन डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।
राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की/मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 17 सितंबर से पुनः मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। श्रीगंगानगर का पारा प्रदेश में सबसे अधिक रहा। अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।