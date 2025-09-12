Weather Alert : राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट

जयपुर। जयपुर सहित प्रदेशभर में मानसून की बारिश के दौर पर विराम लग चुका है। शुक्रवार को जयपुर में तेज धूप खिलने की वजह से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अन्य जगहों पर सूर्यदेव की तपिश तेज रही। मौसम विभाग के मुताबिक 17 सितंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना है जिसकी वजह से मौसम करवट ले सकता है।