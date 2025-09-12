Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Weather Alert : राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट

Weather Alert : मौसम विभाग के मुताबिक 17 सितंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना है जिसकी वजह से मौसम करवट ले सकता है।

जयपुर

kamlesh sharma

Sep 12, 2025

rajasthan-rain-alert
राजस्थान में बारिश। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। जयपुर सहित प्रदेशभर में मानसून की बारिश के दौर पर विराम लग चुका है। शुक्रवार को जयपुर में तेज धूप खिलने की वजह से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अन्य जगहों पर सूर्यदेव की तपिश तेज रही। मौसम विभाग के मुताबिक 17 सितंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना है जिसकी वजह से मौसम करवट ले सकता है।

मौसम विभाग ने दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत प्रथम सप्ताह यानी 12 से 18 सितंबर तक राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में पश्चिमी हवाएं प्रभावित होने तथा बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहेगी। साथ ही तापमान में दो से तीन डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।

ये भी पढ़ें

Monsoon 2025: राजस्थान में इस बार जमकर बरसे बदरा, इन 11 जिलों में बना नया रिकॉर्ड; अभी और होगी बारिश
जयपुर
New-Rain-Record-in-Rajasthan-1

राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की/मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 17 सितंबर से पुनः मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। श्रीगंगानगर का पारा प्रदेश में सबसे अधिक रहा। अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 07:12 pm

Published on:

12 Sept 2025 07:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert : राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.