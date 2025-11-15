मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 21 से 27 नवंबर को बारिश की संभावना, आज राजस्थान के 3 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: मार्गशीर्ष मास में सर्दी का असर राजधानी में लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। जयपुर का न्यूनतम पारा 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह और शाम को ठंडी हवा के साथ ही सर्दी का असर हावी रहा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में दो से तीन डिग्री तापमान में गिरावट आ सकती है। जिससे मौसम में भी परिवर्तन होगा और 6 दिन बाद बारिश होने की संभावना भी है। ऐसे में मौसम विभाग ने 21 से 27 नवंबर के बीच हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। वहीं आज 3 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है।