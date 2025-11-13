Rajasthan Weather: कड़ाके की सर्दी में बारिश की संभावना, नवंबर महीने की इन तारीखों पर अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

जयपुर। राजस्थान में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह के लिए जारी पूर्वानुमान में राज्य भर में तापमान में भारी गिरावट की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं, 21 से लेकर 27 नवंबर के बीच हल्की बारिश होने का अनुमान है।