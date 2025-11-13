Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather: कड़ाके की सर्दी में बारिश की संभावना, नवंबर महीने की इन तारीखों पर अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

IMD Alert: मौसम विभाग ने राजस्थान के अंदर आगामी दिनों में 4 डिग्री तक तापमान और गिरने की संभावना जताई है। इसके अलावा दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 13, 2025

rain alert new

फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह के लिए जारी पूर्वानुमान में राज्य भर में तापमान में भारी गिरावट की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं, 21 से लेकर 27 नवंबर के बीच हल्की बारिश होने का अनुमान है।

इस समय प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो जल्द ही घटकर 5 से 11 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में ठंड और शीतलहर का असर तेजी से बढ़ेगा।

21 से 27 नवंबर के बीच बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने 14 से 27 नवंबर तक का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार, 14 से 21 नवंबर के बीच राज्य का मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इसके बाद 21 से 27 नवंबर के बीच दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। हालांकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सूखा ही रहने का अनुमान है।

लुढ़केगा पारा

तापमान के रुझान की बात करें तो पहले सप्ताह में अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि दक्षिण-पूर्वी जिलों में यह सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे जा सकता है। दूसरे सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में रात का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे रहने की संभावना है।

कड़ाके की सर्दी का अनुमान

राजधानी जयपुर में भी फिलहाल आसमान साफ रहेगा। 19 नवंबर तक अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट के साथ प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो जाएगा।

Updated on:

13 Nov 2025 08:26 pm

Published on:

13 Nov 2025 07:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: कड़ाके की सर्दी में बारिश की संभावना, नवंबर महीने की इन तारीखों पर अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

