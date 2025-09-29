Weather Forecast: राजस्थान में फिर पलटा मौसम, 3 अक्टूबर तक भारी बारिश, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

Rajasthan weather Update: जयपुर। राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम में बदलाव को देखते हुए राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब आज कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर में परिवर्तित हो चुका है। यह प्रणाली अगले 2-3 दिनों में पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए 1 अक्टूबर तक गुजरात तट से सटे उत्तरी अरब सागर पर दबाव क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना है।
इस प्रणाली के प्रभाव से राज्य के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में अगले 4-5 दिन मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष कृषि सलाह भी जारी की है। खुले आसमान में पक कर तैयार फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने तथा भीगने से बचाव के उपाय करने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा कृषि उपज मंडियों में खुले आसमान में रखे अनाज और जिंसों को भी सुरक्षित रखने के उचित उपाय करने की सलाह दी गई है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर का कहना है कि आगामी बारिश से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सभी सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। किसानों को अपने खेतों और कृषि भंडारण की व्यवस्था को मजबूत करने की सलाह दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग