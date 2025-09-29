Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Forecast: राजस्थान में फिर पलटा मौसम, 3 अक्टूबर तक भारी बारिश, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

Rainfall Alert: राजस्थान में बारिश का अलर्ट: किसानों के लिए जरूरी कृषि सलाह जारी, मौसम में बदलाव: उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी, फसलों की सुरक्षा जरूरी, राजस्थान में आगामी दिनों में बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए विशेष कृषि सलाह।

2 min read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Sep 29, 2025

Rajasthan weather Update: जयपुर। राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम में बदलाव को देखते हुए राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब आज कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर में परिवर्तित हो चुका है। यह प्रणाली अगले 2-3 दिनों में पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए 1 अक्टूबर तक गुजरात तट से सटे उत्तरी अरब सागर पर दबाव क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना है।

इस प्रणाली के प्रभाव से राज्य के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में अगले 4-5 दिन मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष कृषि सलाह भी जारी की है। खुले आसमान में पक कर तैयार फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने तथा भीगने से बचाव के उपाय करने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा कृषि उपज मंडियों में खुले आसमान में रखे अनाज और जिंसों को भी सुरक्षित रखने के उचित उपाय करने की सलाह दी गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर का कहना है कि आगामी बारिश से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सभी सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। किसानों को अपने खेतों और कृषि भंडारण की व्यवस्था को मजबूत करने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

MSP: मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितम्बर से, किसानों को मिलेगी बड़ी सुविधा
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 10:49 am

Published on:

29 Sept 2025 10:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Forecast: राजस्थान में फिर पलटा मौसम, 3 अक्टूबर तक भारी बारिश, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में इस बार हुई रेकॉर्ड तोड़ बारिश, फिर भी 95 से अधिक बांध खाली, जानें क्यों

Bhudoli-Dam-2
जयपुर

Railway News: बेटिकट यात्रियों से रेलवे मालामाल, बेटिकट वाले सीट पर, कंफर्म टिकट वाले पैसेंजर्स गेट पर

जयपुर

Festival Holidays: राजस्थान में 30 सितम्बर और अक्टूबर में छुट्टियों का दौर, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

Public Holiday
जयपुर

Jaipur: सोशल मीडिया पर लालच देकर बैंक खाते किराए पर लेते, देशभर की ठगी में साथ देने वाले आरोपी गिरफ्तार

जयपुर

जयपुर सेंट्रल जेल में फिर बड़ी लापरवाही उजागर, 32 मोबाइल मिले, 17 केस दर्ज

Jaipur-Central-Jail-2
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.