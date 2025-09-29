Weather Forecast: राजस्थान में फिर पलटा मौसम, 3 अक्टूबर तक भारी बारिश, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

Rajasthan weather Update: जयपुर। राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम में बदलाव को देखते हुए राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब आज कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर में परिवर्तित हो चुका है। यह प्रणाली अगले 2-3 दिनों में पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए 1 अक्टूबर तक गुजरात तट से सटे उत्तरी अरब सागर पर दबाव क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना है।