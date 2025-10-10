Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Report Today: राजस्थान में शुष्क रहा मौसम, सीकर सबसे ठंडा और जैसलमेर सबसे गर्म रहा

Rajasthan Weather: राजस्थान में तापमान में गिरावट, अगले सप्ताह भी साफ और शुष्क रहेगा आसमान, राजस्थान में बदलते मौसम के तेवर — दिन में गर्मी, रात में ठंडक बढ़ी।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 10, 2025

Rajasthan Weather: जयपुर। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 35.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर में 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

विभाग के अनुसार, वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज हो रहा है। अगले 48 घंटों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में 2–3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी अब गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार के अधिकांश हिस्सों से हो चुकी है। आगामी 3 से 4 दिनों में यह झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना से भी पूर्ण रूप से वापस हो जाएगा।

राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और किसी भी प्रकार की वर्षा की संभावना नहीं है।

राजस्थान के प्रमुख शहरों का तापमान (10 अक्टूबर 2025)

स्थानअधिकतम तापमान (°C)न्यूनतम तापमान (°C)
जैसलमेर35.520.8
बाड़मेर35.422.1
बीकानेर32.420.9
जयपुर31.019.4
सीकर29.515.5
अजमेर30.216.0
उदयपुर32.318.3
श्रीगंगानगर32.519.6


10 Oct 2025 10:06 pm

10 Oct 2025 10:02 pm

