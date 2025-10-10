Weather Report Today: राजस्थान में शुष्क रहा मौसम, सीकर सबसे ठंडा और जैसलमेर सबसे गर्म रहा

विभाग के अनुसार, वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज हो रहा है। अगले 48 घंटों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में 2–3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।