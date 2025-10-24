Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर करवट लेगा मौसम, अगले 4 दिन कई जिलों में होगी बारिश!

Rajasthan Rain Alert: पश्विमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में शनिवार से चार दिन तक बूंदाबांदी का दौर चलेगा।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 24, 2025

Rajasthan-Rain-Alert
Play video

राजस्थान में बारिश। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलेगा। पश्विमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में शनिवार से चार दिन तक बूंदाबांदी का दौर चलेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि महीने के अंत तक राजस्थान में तेज सर्दी पड़ने लगेगी।

पिछले 24 घंटे में राजस्थान में लगभग सभी शहरों में मौसम साफ रहा। जयपुर, सीकर, अलवर के आसपास कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहे।

सीकर में सबसे ठंडी रात

इधर, गुरुवार को 18 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया। सबसे कम रात का न्यूनतम तापमान सीकर में 12.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, दिन का सबसे अधिक तापमान बाड़़मेर में 37.4 डिग्री दर्ज किया गया।

कहां कितना रहा तापमान

इसके अलावा जैसलमेर में 36.3, जोधपुर में 35, गंगानगर में 35.3, बीकानेर में 34.8, चूरू में 34.6, जयपुर और अजमेर में 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

इस कारण बदलेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो अरब सागर में बने डिप्रेशन सिस्टम और बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर सिस्टम के असर से राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। ऐसे में अगले चार दिन तक कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना है।

25 से 28 अक्टूबर तक कई जगह बारिश की संभावना

मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 25 से 28 अक्टूबर के दौरान बादल छा सकते है। कहीं-कहीं बारिश भी हो सकती है। शेष अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं, आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट हो सकती है।

