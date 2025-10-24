Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर करवट लेगा मौसम, अगले 4 दिन कई जिलों में होगी बारिश!

मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 25 से 28 अक्टूबर के दौरान बादल छा सकते है। कहीं-कहीं बारिश भी हो सकती है। शेष अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं, आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट हो सकती है।