राजस्थान में बारिश, आंधी और ओलों का डबल अटैक, 20,21 मार्च को जयपुर समेत 24 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

जयपुर शहर में गुरूवार से ही बादलों की आवाजाही बनी रही और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार तड़के तक जारी रहा। शहर के कुछ इलाकों को तेज बौछारों ने जमकर भिगोया। बारिश के चलते सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले लोग भी आज घरों में दुबके नजर आए। वहीं तापमान में गिरावट होने से गर्मी के तेवर भी नर्म रहे। बीते 24 घंटे में 3.6 डिग्री तक की गिरावट हुई। दोपहर में हल्की धूप के बाद शाम को वापस मौसम बदला। शाम को मौसम सुहाना हो गया।