Weather Update 12 April: राजस्थान में अगले सप्ताह गर्मी के दिखने लगेंगे तेवर, तापमान में 3-5 डिग्री बढ़ोतरी

heatwave प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)
heatwave alert: जयपुर। प्रदेश में अब मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है और आने वाले दिनों में गर्मी अपने तेवर दिखाने के लिए तैयार है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बने रहने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे दिन के समय गर्मी का असर और तेज महसूस होगा।
पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर और कोटा में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो यह संकेत देता है कि गर्मी धीरे-धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही है। वहीं न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे रात में अभी हल्की ठंडक बनी हुई है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ चुका है। हालांकि मध्य स्तर पर पश्चिमी हवाओं का ट्रफ अब भी सक्रिय है और उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर सब-ट्रॉपिकल वेस्टरली जेट स्ट्रीम प्रभावी बनी हुई है। इसका सीधा असर यह है कि फिलहाल प्रदेश में बारिश या आंधी जैसी गतिविधियों की संभावना बेहद कम है।
हालांकि 15 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन इसका राजस्थान पर विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं जताई गई है। ऐसे में साफ आसमान और तेज धूप के चलते दिन के तापमान में लगातार वृद्धि होगी।
सुबह 8:30 बजे के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हवा में आर्द्रता 12 से 70 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई, जो शुष्क मौसम की स्थिति को दर्शाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में लू जैसी स्थिति बनने की शुरुआत भी हो सकती है।
मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है, क्योंकि अब गर्मी धीरे-धीरे अपने तीखे रूप में सामने आने वाली है।
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