Weather Update 12 April: राजस्थान में अगले सप्ताह गर्मी के दिखने लगेंगे तेवर, तापमान में 3-5 डिग्री बढ़ोतरी

heatwave alert: जयपुर। प्रदेश में अब मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है और आने वाले दिनों में गर्मी अपने तेवर दिखाने के लिए तैयार है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बने रहने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे दिन के समय गर्मी का असर और तेज महसूस होगा।