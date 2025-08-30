Weather Update 30 August : राजस्थान में मानसून ट्रफ लाइन सक्रिय, 120 मिनट में इन 14 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, IMD का डबल अलर्ट

Weather Update 30 August : मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के बीकानेर, कोटा से मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही है। सितम्बर में जमकर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शनिवार 30 अगस्त को राजस्थान के 14 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। 120 मिनट में तेज हवा संग भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने आज 30 अगस्त के लिए राजस्थान के जोधपुर और बाडमेर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन दोनों जिले के आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन संग हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही एक दो-दौर भारी बारिश के भी होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली के साथ इस दौरान 30-40 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।