Weather Update 30 August : राजस्थान में मानसून ट्रफ लाइन सक्रिय, 120 मिनट में इन 14 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, IMD का डबल अलर्ट

Weather Update 30 August : मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के बीकानेर, कोटा से मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही है। सितम्बर में जमकर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शनिवार 30 अगस्त को राजस्थान के 14 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। 120 मिनट में तेज हवा संग भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने आज 30 अगस्त के लिए राजस्थान के जोधपुर और बाडमेर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन दोनों जिले के आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन संग हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही एक दो-दौर भारी बारिश के भी होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली के साथ इस दौरान 30-40 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने आज शनिवार 30 अगस्त के लिए राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन 12 जिले जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, सीकर, पाली, दौसा, अजमेर, जालौर, उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा जिले के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन संग हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 4 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया है। वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर, कोटा, गुना, दमोह, सम्बलपुर, पुरी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। ओडिशा-छत्तीसगढ़ के ऊपर लो-प्रेशर एरिया बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से राज्य में अगले तीन-चार दिन राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
भीलवाड़ा में शुक्रवार को तीन घंटे हुई मूसलाधार बरसात ने शहर को तरबतर कर दिया। लगातार बरसात से सड़कें दरिया बन गई और नाले उफान आ गए। विद्यालयों में छुट्टी होने का समय होने से प्रशासन ने बारिश थमने तक अवकाश नहीं करने और बच्चों को स्कूलों में रखने के प्रबंधन को आदेश दिए। शहर में करीब 150 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए शनिवार को सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है।
मौसम विभाग ने जयपुर के लिए आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। सुबह 8.30 बजे जयपुर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।