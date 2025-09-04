Weather Update 4 September: राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, अगले 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट

इस सिस्टम के असर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर अतिभारी बारिश भी हो सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी 5 सितम्बर से मौसम का मिजाज बदलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 5 से 7 सितम्बर तक इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश से होने वाले जलभराव या अन्य आपदाओं से निपटा जा सके।

मौसम विभाग ने किसानों और आम जनता से अपील की है कि वे मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें और आवश्यक सावधानियां बरतें। आने वाले दिनों में तेज बारिश से जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है।