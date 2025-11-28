Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ के असर से इन जिलों में सीजन की पहली मावठ, कोहरा का अलर्ट

बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव का क्रम जारी है। उत्तरी हवाएं थमने से लोगों को सर्दी से हल्की राहत रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अजमेर में 0.6, जयपुर में 0.4 एमएम बारिश दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान अलवर का 9, फतेहपुर का 9.2, करौली का 9.7, पिलानी का 10, चूरू का 10.5, श्रीगंगानगर का 10.1, जयपुर का 15.2 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर का 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।