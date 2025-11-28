Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ के असर से इन जिलों में सीजन की पहली मावठ, कोहरा का अलर्ट

Rajasthan weather update : बादलों की आवाजाही के बीच जयपुर, सीकर, ब्यावार, पाली सहित अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। इस दौरान जयपुर में फिजाओं में ठंडक रही।

जयपुर

kamlesh sharma

Nov 28, 2025

जयपुर। राजस्थान में सक्रिय नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार को सीजन की पहली मावठ हुई। सुबह बादलों की आवाजाही के बीच जयपुर, सीकर, ब्यावार, पाली सहित अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। इस दौरान जयपुर में फिजाओं में ठंडक रही। हालांकि दोपहर में हल्की धूप रही। इससे पहले शहर में धुंध की चादर छाई रही। इसके साथ ही सर्द हवा भी चली। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव तापते नजर आए।

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शनिवार और रविवार को भी राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसको लेकर अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद में कोहरा छाने के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में पुनः तीन से चार डिग्री गिरावट होने, शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं शीतलहर की संभावना है।

बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव का क्रम जारी है। उत्तरी हवाएं थमने से लोगों को सर्दी से हल्की राहत रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अजमेर में 0.6, जयपुर में 0.4 एमएम बारिश दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान अलवर का 9, फतेहपुर का 9.2, करौली का 9.7, पिलानी का 10, चूरू का 10.5, श्रीगंगानगर का 10.1, जयपुर का 15.2 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर का 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ के असर से इन जिलों में सीजन की पहली मावठ, कोहरा का अलर्ट

