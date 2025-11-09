Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update : बर्फीली हवाओं से राजस्थान में बढ़ी ठंड, जानें अगले सप्ताह कैसा होगा मौसम

Weather Update : उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से राजस्थान के कुछ शहरों में ठंड बढ़ गई है। राजस्थान के 13 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। जानें अगले सप्ताह कैसा होगा मौसम।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 09, 2025

Weather Update Rajasthan Cold winds increase cold know what weather next week IMD New Prediction

फोटो - ANI

Weather Update : उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से राजस्थान के कुछ शहरों में ठंड बढ़ गई है। राजस्थान में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। उत्तरी हवाओं के असर से राज्य के 13 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

तीन शहरों में रात का पारा करीब 7 डिग्री दर्ज

मौसम केन्द्र के अनुसार शनिवार को 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई शहरों में दो से पांच डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तीन शहरों में रात का पारा सात डिग्री और इसके आस-पास दर्ज हुआ। सीकर में न्यूनतम तापमान सात, फतेहपुर में 7.4 और दौसा में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अगले एक सप्ताह मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं

मौसम केन्द्र जयपुर ने राज्य में अगले एक सप्ताह इसी तरह का मौसम, सर्दी रहने और तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई है।

जयपुर : सर्द हवाओं से मौसम हुआ ठंडा

जयपुर में आज सुबह-सुबह सर्द हवाओं से मौसम ठंडा हो गया। इन हवाओं के चलते सूरज की तपिश में कुछ नरमी महसूस की जा रही है। सुबह 8 बजे जयपुर का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का रविवार का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ग्राम पंचायतों और निकायों का बदला नक्शा, आज खत्म होगा इन छह नगर निगमों का कार्यकाल
जयपुर
Rajasthan gram panchayats and municipal bodies map changed Jaipur Jodhpur and Kota Municipal Corporations tenure end today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 08:52 am

Published on:

09 Nov 2025 08:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : बर्फीली हवाओं से राजस्थान में बढ़ी ठंड, जानें अगले सप्ताह कैसा होगा मौसम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हरमाड़ा हादसाः नहीं थम रहे आंसू, एक और घायल ने दम तोड़ा, 15 हुई मृतक संख्या, अभी भी कई गंभीर…

Jaipur Harmada Accident
जयपुर

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब पुरानी आवासीय योजनाओं में होगा विकास, डवलपर्स को मिली सशर्त मोहलत

Rajasthan Government Big Decision Old housing projects will be developed developers granted a conditional prolongation
जयपुर

जयपुर: सांगानेर में केला बेचने वाले ने ग्राहक को मारा चाकू, गुस्साए व्यापारियों ने बाजार किया बंद

Jaipur dispute erupted over purchase of bananas in Sanganer
जयपुर

Jaipur Murder: फिर पत्नी ने पति का किया मर्डर, झगड़े के बाद लोहे की मूसली से फोड़ दिया सिर, बड़ा भाई पहुंचा थाने

जयपुर

जयपुर में मर्चेंट नेवी श्रवणराम की कार से कुचलकर हत्या, 8 महीने पहले हुई थी शादी, कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद

Jaipur Crime Merchant Navy Shravanram crushed to death by car
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.