Weather Update : बर्फीली हवाओं से राजस्थान में बढ़ी ठंड, जानें अगले सप्ताह कैसा होगा मौसम

मौसम केन्द्र के अनुसार शनिवार को 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई शहरों में दो से पांच डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तीन शहरों में रात का पारा सात डिग्री और इसके आस-पास दर्ज हुआ। सीकर में न्यूनतम तापमान सात, फतेहपुर में 7.4 और दौसा में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।