Weather Update: देर रात अचानक पलटा मौसम, 2 जिलों में अगले 3 घंटे में झमाझम बारिश की संभावना,चेतावनी जारी

Heavy Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में आज सुबह से मौसम के कई अलर्ट जारी किए गए हैं। रात दस बजे तक मौसम विभाग ने दस अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के तहत देर रात राजस्थान के दो जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने देर रात दस बजे अलर्ट जारी किया है। ओरेंज व यलो अलर्ट के तहत राजस्थान के सात जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आगामी तीन घंटे में बाड़मेर व नागौर जिले में भारी बारिश की संभावना है,वहीं अजमेर, टोंक, जयपुर, जैसलमेर व जालोर जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।