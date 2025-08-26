Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Update: देर रात अचानक पलटा मौसम, 2 जिलों में अगले 3 घंटे में झमाझम बारिश की संभावना,चेतावनी जारी

Rain Forecast: मौसम विभाग ने देर रात दस बजे अलर्ट जारी किया है। ओरेंज व यलो अलर्ट के तहत राजस्थान के सात जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 26, 2025

IMD heavy rain warning

Heavy Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में आज सुबह से मौसम के कई अलर्ट जारी किए गए हैं। रात दस बजे तक मौसम विभाग ने दस अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के तहत देर रात राजस्थान के दो जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने देर रात दस बजे अलर्ट जारी किया है। ओरेंज व यलो अलर्ट के तहत राजस्थान के सात जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आगामी तीन घंटे में बाड़मेर व नागौर जिले में भारी बारिश की संभावना है,वहीं अजमेर, टोंक, जयपुर, जैसलमेर व जालोर जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

image

इधर बीसलपुर बांध के फिर से बंद होने लगे गेट

बीसलपुर बांध में एक बार फिर से पानी की आवक कम होने से बांध के गेट अब बंद होने लगे हैं। मंगलवार दोपहर बाद बांध के चार गेटों से ही पानी की निकासी की जा रही है। बांध के ये चार गेट एक-एक मीटर की हाइट पर खुले हुए हैं। इनसे चौबीस हजार क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

Updated on:

26 Aug 2025 10:26 pm

Published on:

26 Aug 2025 10:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update: देर रात अचानक पलटा मौसम, 2 जिलों में अगले 3 घंटे में झमाझम बारिश की संभावना,चेतावनी जारी

