Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Holiday: राजस्थान के इस जिले में 27 अगस्त को स्कूल ही नहीं, सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, अवकाश घो​षित, आदेश जारी

Rajasthan School Holiday: सवाईमाधोपुर जिले में गणेश चतुर्थी पर 27 अगस्त को जिला कलक्टर की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में पूर्व में ही आदेश जारी हो चुके हैं।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 25, 2025

Public holiday
प्रतीकात्मक तस्वीर

ganesh chaturthi holiday: जयपुर। राजस्थान में गणेश चतुर्थी पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इस पर्व पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश नहीं रहता है। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में गणेश चतुर्थी पर 27 अगस्त को जिला कलक्टर की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में पूर्व में ही आदेश जारी हो चुके हैं। गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण बुधवार को जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों सहित सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

अलवर जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित

अलवर जिले में पांडूपोल का मेला 26 अगस्त को भरेगा। इस कारण जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश के तहत 26 अगस्त का अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इसके चलते सभी सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों व सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा।

ये भी पढ़ें

School Holiday: रेड अलर्ट के बीच 3 जिलों में 25 व 26 अगस्त का स्कूलों में अवकाश, 2 जिलों में धार्मिक मेले के कारण छुट्टी
जयपुर
image

अलवर जिले में पांडुपोल का मेला 26 और लोक देवता भर्तृहरि का मेला 31 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां तेज हो गई है। रोडवेज ने भी इन दोनों मेलों के लिए स्पेशल बसें चलाने की घोषणा की है।

ये भी पढ़ें

Holiday: राजस्थान के इस जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, आदेश जारी
जयपुर
Public Holiday

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2025 05:34 pm

Published on:

25 Aug 2025 05:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Holiday: राजस्थान के इस जिले में 27 अगस्त को स्कूल ही नहीं, सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, अवकाश घो​षित, आदेश जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.