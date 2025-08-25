ganesh chaturthi holiday: जयपुर। राजस्थान में गणेश चतुर्थी पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इस पर्व पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश नहीं रहता है। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में गणेश चतुर्थी पर 27 अगस्त को जिला कलक्टर की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में पूर्व में ही आदेश जारी हो चुके हैं। गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण बुधवार को जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों सहित सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।