जयपुर

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर अलर्ट जारी, माही बांध के चार गेट खोले

राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को जयपुर सहित बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, जालोर और झालावाड़ समेत कई जिलों में बारिश हुई।

जयपुर

kamlesh sharma

Aug 20, 2025

Play video
जयपुर में तेज बारिश। फोटो अनुग्रह सोलोमन

जयपुर। राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को जयपुर सहित बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, जालोर और झालावाड़ समेत कई जिलों में बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश बीते 24 घंटे में बांसवाड़ा के लोहरिया में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध के चार गेट आधा-आधा मीटर बुधवार शाम 7 बजे खोल दिए गए। बांध में 26132.36 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जबकि 11838 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध की भराव क्षमता 281.50 मीटर क्षमता के मुकाबले अभी जलस्तर 280.70 बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान में अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। 23 अगस्त से राज्य में बारिश के बढ़ने की संभावना है।

जयपुर में शाम को बारिश, मौसम खुशनुमा

राजधानी जयपुर में लंबे इंतजार के बाद शाम को बारिश का दौर चला। इससे उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम केन्द्र के अनुसार शाम करीब छह बजे बाद शहर के कई इलाकों में बारिश का दौर चला। शहर के राजापार्क, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, टोंक रोड आदि इलाकों में बारिश हुई। दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश के बाद तापमान में तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई।

Weather Update : राजस्थान में यहां जमकर हुई बारिश, तालाब छलका, बिजली गिरने से महिला की मौत, अलर्ट जारी
कोटा
rain in kota

कोटा व झालावाड़ में झमाझम बारिश

कोटा शहर में करीब पौन घंटे तक तेज बरसात हुई, जिससे सड़कों पर पानी बह निकला और कई स्थानों पर पानी भरने से लोगों को निकलने में परेशानी हुई। रामगंजमंडी उपखंड में बारिश हुई। गोयंदा गांव में खेत पर चारा काटते समय महिला धापू बाई की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। अरण्डखेड़ा, कुन्दनपुर व अयाना गांव में तेज बरसात हुई।

झालरापाटन व झालावाड़ शहर में करीब पौन घंटे तक झमाझम बारिश हुई। सड़कें दरिया बन गई। खंडिया तालाब फिर छलक उठा। जिले के असनावर में 21, बकानी में 14, झालरापाटन में 50, झालावाड़ में 46, खानपुर में 3, मनोहरथाना में 28, पचपहाड़ में 1, पिड़ावा में 6, सुनेल में 8, रायपुर में 28, अकलेरा में 45 एमएम बारिश दर्ज की गई।

Published on:

20 Aug 2025 09:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर अलर्ट जारी, माही बांध के चार गेट खोले

