राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर अलर्ट जारी, माही बांध के चार गेट खोले

जयपुर। राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को जयपुर सहित बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, जालोर और झालावाड़ समेत कई जिलों में बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश बीते 24 घंटे में बांसवाड़ा के लोहरिया में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध के चार गेट आधा-आधा मीटर बुधवार शाम 7 बजे खोल दिए गए। बांध में 26132.36 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जबकि 11838 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध की भराव क्षमता 281.50 मीटर क्षमता के मुकाबले अभी जलस्तर 280.70 बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान में अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। 23 अगस्त से राज्य में बारिश के बढ़ने की संभावना है।