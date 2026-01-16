करवट लेगा मौसम, राजस्थान में अगले 2 दिन छाएंगे बादल, बारिश होगी या नहीं? जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी

वहीं आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि होने के साथ शीतलहर से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने राज्यवासियों को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक मौसम में हल्का बदलाव देखने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि अभी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है।