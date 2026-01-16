करवट लेगा मौसम, राजस्थान में अगले 2 दिन छाएंगे बादल, बारिश होगी या नहीं? जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी

फोटो सोर्स- पत्रिका
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम 17 जनवरी से बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में तापमान बढ़ेगा और शीतलहर से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 जनवरी को राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इससे शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 22 से 24 जनवरी के बीच सक्रिय हो सकता है, जो फिर से मौसम को प्रभावित करेगा।
गुरुवार को जयपुर, बीकानेर, और शेखावाटी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इन इलाकों में कहीं-कहीं शीतलहर और अति शीतलहर का प्रभाव देखा गया। इसके साथ ही, गंगानगर और हनुमानगढ़ में घना कोहरा भी रहा।
राजस्थान में रात के तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट देखी गई। 17 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। माउंट आबू में सबसे कम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस और फतेहपुर में 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
वहीं आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि होने के साथ शीतलहर से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने राज्यवासियों को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक मौसम में हल्का बदलाव देखने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि अभी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है।
वनस्थली : 3.8
अलवर : 1
पिलानी : 3.9
सीकर : 1
माउंट आबू : 3.1
चूरू : 3.7
श्रीगंगानगर : 3.7
नागौर : 2.3
जालौर : 3
सिरोही : 3.8
करौली : 2
दौसा : 2.6
लूणकरणसर : 2.3
झुंझुनूं : 3.9
पाली : 2.2
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग