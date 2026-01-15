Weather News: बदल रहा मौसम का मिजाज, राजस्थान में 19 और 20 जनवरी को बारिश के आसार, 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

Weather News: दो दिन बाद पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना के साथ उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश का मौसम बनने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार, 16 से 20 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में मध्यम से व्यापक स्तर की बर्फबारी व बारिश, 18 से 20 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ तथा 19 व 20 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पूर्वी राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है।