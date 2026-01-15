15 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

Weather News: बदल रहा मौसम का मिजाज, राजस्थान में 19 और 20 जनवरी को बारिश के आसार, 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

Weather News: उत्तर-पश्चिम भारत में दो दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। आईएमडी के अनुसार, 16 से 20 जनवरी तक पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है।

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 15, 2026

Weather News

Rain Possibility in Rajasthan (Patrika File Photo)

Weather News: दो दिन बाद पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना के साथ उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश का मौसम बनने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार, 16 से 20 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में मध्यम से व्यापक स्तर की बर्फबारी व बारिश, 18 से 20 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ तथा 19 व 20 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पूर्वी राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है।

आईएमडी के अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में 16 जनवरी तक शीतलहर बनी रहेगी। अगले पांच दिनों के दौरान तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने से कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी। लेकिन अगले 5-6 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा जारी रह सकता है।

इसी प्रकार से 15 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो सकती है। तापमान में उतार-चढ़ाव के दिनों में कुछ क्षेत्रों में अलसुबह के समय घने कोहरे के साथ पाला पड़ने से फसलों को नुकसान होने की आशंका भी जताई गई है।

15 शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम

राजस्थान में सर्दी का असर बरकरार है। रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार को 15 शहरों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार, गुरुवार को आठ शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम केंद्र के अनुसार गुरुवार को अलवर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीतलहर चलने संभावना है। इसका येलो अलर्ट जारी किया गया है।

केंद्र के अनुसार, आगामी पांच दिन मौसम शुष्क रहेगा। दो दिन भरतपुर और जयपुर में हल्की बारिश की संभावना है। प्रदेश में रात के तापमान में आगामी दिनों में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।

इन शहरों में रात का पारा इतना

अलवर : 3
पिलानी : 4.1
सीकर : 4.8
जैसलमेर : 4.7
माउंट आबू : 2.4
चूरू : 4.5
श्रीगंगानगर : 3.5
नागौर : 2.6
सिरोही : 4.7
फतेहपुर : 2.2
करौली : 3.2
दौसा : 4.9
लूणकरणसर : 1.4
झुंझुनूं : 3.9
पाली : 3.9

