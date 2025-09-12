यू-टर्न लेगा मौसम, राजस्थान के इन जिलों में आया येलो अलर्ट, इस तारीख से होगी मानसून की ‘ताबड़तोड़ बारिश’

12 से 14 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से थमी रहेंगी। हालांकि 14 सितंबर के बाद से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा और 15 से 17 सितंबर के बीच पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में मेघगर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है।