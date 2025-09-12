यू-टर्न लेगा मौसम, राजस्थान के इन जिलों में आया येलो अलर्ट, इस तारीख से होगी मानसून की ‘ताबड़तोड़ बारिश’

राजस्थान के कई जिलों में मानसून भारी बारिश करा चुका है और कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में गिरावट आई थी लेकिन अब मौसम फिर से करवट लेने जा रहा है।
मौसम विभाग जयपुर के अनुसार 17 सितंबर से प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई है जिससे कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट भी है।
मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 17 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इस दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभागों के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
12 से 14 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से थमी रहेंगी। हालांकि 14 सितंबर के बाद से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा और 15 से 17 सितंबर के बीच पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में मेघगर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है।