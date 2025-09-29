IMD Alert: राजस्थान में वेल मार्क लो प्रेशर कराएगा भारी बारिश, 120 घंटों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी

इसके असर से प्रदेश में आगामी 4-5 दिन मेघगर्जन के साथ बारिश होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। रविवार से ही बादलों की आवाजाही और तेज हवा बहनी शुरू हो गई। गौरतलब है कि प्रदेश से मानसून की वापसी हो चुकी है। वहीं यह अलग सिस्टम के कारण बरसात का मौसम बन रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दो घंटों के भीतर जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर और जालोर में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।