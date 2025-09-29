IMD Alert: राजस्थान में वेल मार्क लो प्रेशर कराएगा भारी बारिश, 120 घंटों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी

फाइल फोटो- पत्रिका
Meteorological Department Heavy Rain Alert: पश्चिम विदर्भ पर बना कम दबाव का क्षेत्र (वेल मार्क लो प्रेशर एरिया) राजस्थान में बरसाती मौसम बना रहा है। इस सिस्टम के आगामी दो-तीन दिन में पश्चिम की ओर आगे बढ़ने, दक्षिण गुजरात एवं सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए एक अक्टूबर तक गुजरात तट से सटे उत्तर-पूर्व अरब सागर पर निम्न दाब क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना है।
इसके असर से प्रदेश में आगामी 4-5 दिन मेघगर्जन के साथ बारिश होने व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। रविवार से ही बादलों की आवाजाही और तेज हवा बहनी शुरू हो गई। गौरतलब है कि प्रदेश से मानसून की वापसी हो चुकी है। वहीं यह अलग सिस्टम के कारण बरसात का मौसम बन रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दो घंटों के भीतर जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर और जालोर में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
यह वीडियो भी देखें
मौसम विभाग का कहना है कि 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर और पाली में मेघगर्जन-वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग