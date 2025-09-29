Indian Railways: ट्रेनों को आमने-सामने भिड़ंत से बचाएगा कवच सिस्टम, 2300 करोड़ रुपए होंगे खर्च, जानिए विशेषताएं

Photo- Patrika
Indian Railways: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर सहित चारों मंडलों के रेलमार्ग को टक्कररोधी बनाया जाएगा। इसके लिए जोन को अत्याधुनिक कवच प्रणाली से लैस करने के लिए 2300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
जोन के 5500 किमी लंबे रेलमार्ग पर कवच 4.0 प्रणाली की स्थापना की जाएगी। सभी रेलमार्ग टक्कररोधी बन सकेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के 5561 किलोमीटर रेल मार्ग में लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वदेशी कवच प्रणाली का कार्य स्वीकृत है।
स्वदेशी टक्कररोधी प्रणाली कवच की स्थापना के लिए जोधपुर, अजमेर, जयपुर और मण्डल में शेष बचे रेल मार्ग में कवच प्रणाली स्थापित करने के लिए टेण्डर प्रक्रिया प्रगति पर है।
