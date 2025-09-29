Indian Railways: ट्रेनों को आमने-सामने भिड़ंत से बचाएगा कवच सिस्टम, 2300 करोड़ रुपए होंगे खर्च, जानिए विशेषताएं

जोन के 5500 किमी लंबे रेलमार्ग पर कवच 4.0 प्रणाली की स्थापना की जाएगी। सभी रेलमार्ग टक्कररोधी बन सकेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के 5561 किलोमीटर रेल मार्ग में लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वदेशी कवच प्रणाली का कार्य स्वीकृत है।