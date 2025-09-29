Amrit Bharat Express: राजस्थान को मिलेगी पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें कौनसे रूट पर चलेगी और किराया

अमृत भारत एक्सप्रेस। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। जयपुर से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुश खबर है। प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाया जयपुर होकर दौड़ेगी। बिहार के दरभंगा से मदार अजमेर के बीच दौड़ने वाली इस ट्रेन को सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो मंगलवार को वाया जयपुर होते हुए मदार अजमेर पहुंचेगी।
बताया जा रहा है कि केसरिया रंग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन 3 अक्टूबर से वीकली होगा। इस सामान्य श्रेणी की सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रियों को वंदेभारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें किराया भी स्पेशल ट्रेन से कम होगा।
दरअसल, रेलवे दस अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने की तैयारी में है। उनमें दरभंगा-मदार (अजमेर) अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। दरभंगा से यह उद्घाटन स्पेशल ट्रेन सोमवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। मंगलवार दोपहर 3:20 बजे गांधीनगर, दोपहर 3:45 बजे जयपुर जंक्शन, शाम 5:35 बजे किशनगढ़ और शाम 6:30 बजे मदार पहुंचेगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार वंदेभारत ट्रेन की तर्ज पर डिजाइन यह देश की पहली ट्रेन है। इसमें दो इंजन लगेंगे। दूसरा इंजन ट्रेन के आखिरी कोच के बाद लगा होगा। दोनों इंजन ट्रेन को रफ्तार देंगे। आगे का इंजन ट्रेन को खींचेगा, जबकि पीछे का इंजन धक्का देगा। इससे यह ट्रेन चंद सेकंड में रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें झटके लगने और कंपन की भी समस्या नहीं होगी। इस ट्रेन की स्पीड भी 130 किमी प्रतिघंटा तक है।
यह पूरी तरह से नॉन एसी ट्रेन है। इसमें 22 कोच हैं। इनमें केवल स्लीपर और सामान्य श्रेणी के ही कोच शामिल है। उनमें कुल 1800 यात्री सफर कर सकते हैं। कोच में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। ट्रेन में सुरक्षा कवच भी लगे हैं, जिससे दो ट्रेनों के टकराने की आशंका नहीं होगी।
इस ट्रेन में न्यूनतम किराया 35 रुपए होगा। हालांकि इसमें रिजर्वेशन व अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सामान्यतः सुपरफास्ट ट्रेन से करीब 17 फीसदी तक अधिक होगा, लेकिन स्पेशल ट्रेनों से कम होगा। इसमें कोई रियायत भी लागू नहीं होगी।
जर्क फ्री यात्रा होगी, आकर्षक लुक, एलईडी लाइट, सीसीटीवी कैमरे के अलावा मॉडर्न टॉयलेट, सेंसर वॉटर टेप और मेट्रो की तरह अनाउंसमेंट की सुविधा भी होगी। फोल्डेबल स्नैक टेबल, लगेज रैक लगी। मेट्रो की तरह पायलट और स्टेशन मैनेजर के बीच लाइव संपर्क होगा। -फायर सेफ्टी सिस्टम व ऑटो स्मोक डिटेक्टर सिस्टम भी लगा है। धूम्रपान करने पर तुरंत पकड़े जाएंगे यात्री। नॉन एसी ट्रेन में यह सुविधा पहली बार मिलेगी। आरामदायक सीट के साथ चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था होगी।
