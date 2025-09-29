Amrit Bharat Express: राजस्थान को मिलेगी पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जानें कौनसे रूट पर चलेगी और किराया

जर्क फ्री यात्रा होगी, आकर्षक लुक, एलईडी लाइट, सीसीटीवी कैमरे के अलावा मॉडर्न टॉयलेट, सेंसर वॉटर टेप और मेट्रो की तरह अनाउंसमेंट की सुविधा भी होगी। फोल्डेबल स्नैक टेबल, लगेज रैक लगी। मेट्रो की तरह पायलट और स्टेशन मैनेजर के बीच लाइव संपर्क होगा। -फायर सेफ्टी सिस्टम व ऑटो स्मोक डिटेक्टर सिस्टम भी लगा है। धूम्रपान करने पर तुरंत पकड़े जाएंगे यात्री। नॉन एसी ट्रेन में यह सुविधा पहली बार मिलेगी। आरामदायक सीट के साथ चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था होगी।