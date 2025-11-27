Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान को कब मिलेगा यमुना का पानी? नोएडा में आज अपर यमुना रिव्यू कमेटी की अहम बैठक

Rajasthan News: यमुना नदी के पानी को राजस्थान तक लाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठने की उम्मीद है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में नोएडा में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Nov 27, 2025

Yamuna water

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: यमुना नदी के पानी को राजस्थान तक लाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठने की उम्मीद है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में नोएडा में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इसमें राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, मुख्य अभियंता भुवन भास्कर सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

सूत्रों के अनुसार, राजस्थान सरकार इस बैठक में जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखेगी। राज्य का मुख्य अनुरोध होगा कि हथिनीकुंड बैराज से पानी लाने के कार्य को रेणुकाजी, लखवार व्यासी और किशाऊ बांध परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर केंद्र से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। इसके साथ ही यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान के हिस्से के पानी को शीघ्र उपलब्ध कराने पर चर्चा होगी।

राजस्थान में यमुना का पानी लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे शेखावाटी क्षेत्र के लिए संजीवनी साबित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट घोषित करते हुए हर स्तर पर तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने तीनों बांध परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी की 95 करोड़ रुपये की राशि तुरंत स्वीकृत कर दी है, ताकि निर्माण कार्य में कोई देरी न हो।

यमुना के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बन रहे तीन बड़े बांध- हिमाचल प्रदेश में रेणुकाजी, उत्तराखंड में लखवार व्यासी और किशाऊ – राजस्थान सहित छह राज्यों को साल भर पानी उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। बरसात के अतिरिक्त पानी को ये बांध रोकेंगे और जरूरत पड़ने पर नियंत्रित रूप से छोड़ेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 11,320.46 करोड़ रुपये है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 215.66 करोड़ रुपये तय की गई है।

राज्य सरकार ने परियोजना को दो चरणों में पूरा करने का खाका तैयार किया है। पहले चरण में चूरू, झुंझुनू, सीकर और आसपास के इलाकों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी। दूसरे चरण में चूरू जिले के 35,000 हेक्टेयर और झुंझुनू जिले के 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे शेखावाटी अंचल के लाखों लोगों को पीने का साफ पानी और किसानों को सिंचाई का स्थायी समाधान मिलेगा।

राजस्थान को यमुना समझौते के तहत 0.068 एमएएफ (लगभग 83 मिलियन घन मीटर) पानी सालाना मिलना है। विशेषज्ञों का मानना है कि तीनों बांधों के बनने के बाद यह पानी पूरे साल उपलब्ध रहेगा, जबकि अभी यह केवल मानसून सीजन में ही संभव है। आज की बैठक में अगर राजस्थान को सकारात्मक आश्वासन मिलता है तो अगले कुछ महीनों में डीपीआर स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अधिकारियों का दावा है कि सभी काम समयबद्ध तरीके से चले तो 4-5 साल में यमुना का पानी शेखावाटी की प्यास बुझा सकता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : डूंगरपुर के पार्षद के बेटे की कनाड़ा में मृत्यु, उदयपुर सांसद ने शव लाने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखा पत्र
डूंगरपुर
Rajasthan Dungarpur councilor Mohanlal Nagda son died in Canada Udaipur MP writes letter to Foreign Minister to bring back body

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 10:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान को कब मिलेगा यमुना का पानी? नोएडा में आज अपर यमुना रिव्यू कमेटी की अहम बैठक

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: अजमेर रोड पर फिर से लगी भीषण आग, छह दमकलें दौड़ीं, भरे हुए रखे थे तीन सिलेंडर… बड़ा नुकसान

जयपुर

Jaipur: 2 दिन से चल रही लो-फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, सैलरी बढ़ाने समेत इन 6 मांगों पर बनी सहमति

Bus-Strike-Ends
जयपुर

Jaipur Accident: बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने SIR ड्यूटी में लगी शिक्षिका को कुचला, ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे किया जाम

Jaipur Accident
जयपुर

Rajasthan Free Treatment : राजस्थान में जनआधार के बिना फ्री इलाज नहीं, बेबस मरीजों को देने पड़ते हैं लाखों रुपए, पढ़ें यह रिपोर्ट

Rajasthan without Janadhaar No free treatment helpless patients pay lakhs rupees read this report
जयपुर

Defence Hub: राजस्थान में बंदूक और आर्मर्ड वाहन बनाने की यूनिट लगाने की तैयारी तेज, नई पॉलिसी से बढ़ेगा निवेश

Gun-and-armoured-vehicle-manufacturing-unit-2
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.