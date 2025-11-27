राजस्थान को कब मिलेगा यमुना का पानी? नोएडा में आज अपर यमुना रिव्यू कमेटी की अहम बैठक

राजस्थान को यमुना समझौते के तहत 0.068 एमएएफ (लगभग 83 मिलियन घन मीटर) पानी सालाना मिलना है। विशेषज्ञों का मानना है कि तीनों बांधों के बनने के बाद यह पानी पूरे साल उपलब्ध रहेगा, जबकि अभी यह केवल मानसून सीजन में ही संभव है। आज की बैठक में अगर राजस्थान को सकारात्मक आश्वासन मिलता है तो अगले कुछ महीनों में डीपीआर स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अधिकारियों का दावा है कि सभी काम समयबद्ध तरीके से चले तो 4-5 साल में यमुना का पानी शेखावाटी की प्यास बुझा सकता है।