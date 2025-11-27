Rajasthan : डूंगरपुर के पार्षद के बेटे की कनाड़ा में मृत्यु, उदयपुर सांसद ने शव लाने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखा पत्र

डूंगरपुर के पार्षद मोहनलाल नागदा के बेटे निपुण नागदा की फोटो। पत्रिका
Rajasthan : डूंगरपुर के पार्षद मोहनलाल नागदा के पुत्र, निपुण नागदा (कम्प्यूटर इंजीनियर) का मंगलवार को कनाडा के एडमॉन्टन सिटी में आकस्मिक निधन हो गया। निपुण की आयु 40 वर्ष थी।
मिली जानकारी के अनुसार, निपुण नागदा बैडमिंटन खेलकर घर लौटे थे। इसके बाद बाथरूम में गिरने से उनकी हृदय गति रुक गई । इस घटना से उनकी पत्नी और दो बच्चे सदमे में हैं। निपुण नागदा ने कनाडा में नागरिकता प्राप्त कर ली थी और वहीं कार्यरत थे।
घटना की जानकारी मिलते ही डूंगरपुर के पूरे समाज और परिवार में शोक की लहर छा गई है। इधर, घटना की सूचना मिलने पर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने संवेदना व्यक्त की है।
उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को एक पत्र भेजा है। पत्र में सांसद ने विदेश मंत्री से आग्रह किया है कि निपुण नागदा के पार्थिव शरीर को डूंगरपुर (भारत) लाने की प्रक्रिया में उनके परिवार को आवश्यक व शीघ्र सहयोग प्रदान किया जाए।
