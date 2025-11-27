Rajasthan : डूंगरपुर के पार्षद के बेटे की कनाड़ा में मृत्यु, उदयपुर सांसद ने शव लाने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखा पत्र

उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को एक पत्र भेजा है। पत्र में सांसद ने विदेश मंत्री से आग्रह किया है कि निपुण नागदा के पार्थिव शरीर को डूंगरपुर (भारत) लाने की प्रक्रिया में उनके परिवार को आवश्यक व शीघ्र सहयोग प्रदान किया जाए।