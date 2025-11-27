Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

Rajasthan : डूंगरपुर के पार्षद के बेटे की कनाड़ा में मृत्यु, उदयपुर सांसद ने शव लाने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखा पत्र

Rajasthan : डूंगरपुर के पार्षद मोहनलाल नागदा के बेटे निपुण नागदा की कनाडा में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पूरा परिवार सदमे में है। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने निपुण नागदा के शव को भारत लाने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखा है।

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 27, 2025

Rajasthan Dungarpur councilor Mohanlal Nagda son died in Canada Udaipur MP writes letter to Foreign Minister to bring back body

डूंगरपुर के पार्षद मोहनलाल नागदा के बेटे निपुण नागदा की फोटो। पत्रिका

Rajasthan : डूंगरपुर के पार्षद मोहनलाल नागदा के पुत्र, निपुण नागदा (कम्प्यूटर इंजीनियर) का मंगलवार को कनाडा के एडमॉन्टन सिटी में आकस्मिक निधन हो गया। निपुण की आयु 40 वर्ष थी।

मिली जानकारी के अनुसार, निपुण नागदा बैडमिंटन खेलकर घर लौटे थे। इसके बाद बाथरूम में गिरने से उनकी हृदय गति रुक गई । इस घटना से उनकी पत्नी और दो बच्चे सदमे में हैं। निपुण नागदा ने कनाडा में नागरिकता प्राप्त कर ली थी और वहीं कार्यरत थे।

घटना की जानकारी मिलते ही डूंगरपुर के पूरे समाज और परिवार में शोक की लहर छा गई है। इधर, घटना की सूचना मिलने पर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने संवेदना व्यक्त की है।

केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को एक पत्र भेजा

उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को एक पत्र भेजा है। पत्र में सांसद ने विदेश मंत्री से आग्रह किया है कि निपुण नागदा के पार्थिव शरीर को डूंगरपुर (भारत) लाने की प्रक्रिया में उनके परिवार को आवश्यक व शीघ्र सहयोग प्रदान किया जाए।

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Nov 2025 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan : डूंगरपुर के पार्षद के बेटे की कनाड़ा में मृत्यु, उदयपुर सांसद ने शव लाने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखा पत्र

