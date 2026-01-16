Swami Rambhadracharya : कौन हैं जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य? जानिए उनके बारे में रोचक जानकारियां

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य श्रेष्ठ राम कथावाचक हैं। रामानंद संप्रदाय के 4 जगद्गुरु रामानंदाचार्यों में एक रामभद्राचार्य भी हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शांडीखुर्द गांव में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को गिरिधर मिश्र यानि रामभद्राचार्य का जन्म एक सरयूपारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम राजदेव मिश्रा व मां शचीदेवी थी। ऐसा कहा जाता है कि चचेरी दादी मीरा बाई की बड़ी भक्त थी और इसी वजह से रामभद्राचार्य को गिरिधर नाम से पुकारा जाता था।