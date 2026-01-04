4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: तलाक दिए बिना पत्नी ने की दूसरी शादी, पहले पति पर किया दहेज केस, मांगे 75 लाख और जेवर…पति ने पलटा पासा

Wife Filed Dowry Case On Husband: पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की गई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Jan 04, 2026

Wife Demo Pic

Marriage Fraud And Extortion Case Jaipur:जयपुर के जवाहर नगर थाना इलाके में रिश्तों में धोखे और साजिश का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर धोखाधड़ी कर 75 लाख रुपये और कीमती जेवरात हड़पने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की गई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तलाक के विवाद के बीच 75 लाख की डिमांड

दरअसल दिल्ली निवासी कारोबारी की शादी साल 2009 में जयपुर के जवाहर नगर इलाके में रहने वाली एक महिला से हुई थी। शादी के कुछ महीने तो सब सही चला लेकिन बाद में पत्नी बिना कोई पूर्व जानकरी के अपने पिता के घर चली गई। कई प्रयास करने के बाद भी वह नहीं लौटी और बाद में दहेज का केस दर्ज करा दिया। दोनों के बीच केस चल ही रहा था कि इस बीच पति को एक बड़ी जानकारी मिली, इसी आधार पर उसने जवाहर नगर थाने में केस दर्ज कराया। पति को जानकारी मिली कि पत्नी कुछ समय पहले ही दूसरी शादी कर चुकी है और उसके बाद भी दहेज प्रताड़ना केस की एवज में 75 लाख रुपए कैश और सोने के जेवर की डिमांड कर रही है। परिवादी का आरोप है कि उसकी पत्नी ने न केवल उसे धोखा दिया, बल्कि अब वह साजिश रचकर उससे मोटी रकम और जेवरात वसूलना चाहती है।

पति का आरोप, गुपचुप तरीके से कर ली दूसरी शादी

पति ने आरोप लगाया है कि पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने यह जानकारी छुपाकर रखी। पीड़ित ने बताया कि वह कई बार केस के सिलसिले में जयपुर आता रहा, दिल्ली में उसका काम प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बाद भी पत्नी ने या परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई जानकारी नहीं दी। जबकि वह अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करता रहा। जवाहर नगर पुलिस ने चार गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। केस में पत्नी और परिवार के चार सदस्यों का नाम शामिल है। मामले की जांच एसआई स्तर के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

देवर के प्यार में पत्नी ने रचा खौफनाक षड्यंत्र, सुपारी देकर कराई पति की हत्या, बिहार से गिरफ्तार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 11:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: तलाक दिए बिना पत्नी ने की दूसरी शादी, पहले पति पर किया दहेज केस, मांगे 75 लाख और जेवर…पति ने पलटा पासा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निगम ने नहीं सुनी… उठाया बीड़ा, निखरा बापू बाजार का हैरिटेज स्वरूप

जयपुर

पंचायत पुनर्गठन ने बदली विराटनगर की सियासी दिशा, पहली बार चुनेंगे 3 प्रधान; 45 पंचायतों में बनेंगे 373 वार्ड पंच

panchayat election rajasthan
जयपुर

Results Update: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहिहत चार बड़ी भर्तियों के परिणाम जल्द, चयन बोर्ड ने संभावित तिथियां की घोषित

RSSB Exam date
जयपुर

गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा एफसीएम इंजेक्शन

prgenant women
जयपुर

Cold Wave: आने वाले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में होगी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, जानें कारण

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.