Jaipur: तलाक दिए बिना पत्नी ने की दूसरी शादी, पहले पति पर किया दहेज केस, मांगे 75 लाख और जेवर…पति ने पलटा पासा

दरअसल दिल्ली निवासी कारोबारी की शादी साल 2009 में जयपुर के जवाहर नगर इलाके में रहने वाली एक महिला से हुई थी। शादी के कुछ महीने तो सब सही चला लेकिन बाद में पत्नी बिना कोई पूर्व जानकरी के अपने पिता के घर चली गई। कई प्रयास करने के बाद भी वह नहीं लौटी और बाद में दहेज का केस दर्ज करा दिया। दोनों के बीच केस चल ही रहा था कि इस बीच पति को एक बड़ी जानकारी मिली, इसी आधार पर उसने जवाहर नगर थाने में केस दर्ज कराया। पति को जानकारी मिली कि पत्नी कुछ समय पहले ही दूसरी शादी कर चुकी है और उसके बाद भी दहेज प्रताड़ना केस की एवज में 75 लाख रुपए कैश और सोने के जेवर की डिमांड कर रही है। परिवादी का आरोप है कि उसकी पत्नी ने न केवल उसे धोखा दिया, बल्कि अब वह साजिश रचकर उससे मोटी रकम और जेवरात वसूलना चाहती है।