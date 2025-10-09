Winter Alert: राजस्थान में अब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी… हो जाएं तैयार, मौसम विभाग ने पारा गिरने का जारी किया अलर्ट

दूसरी तरफ, मौसम विभाग के जलवायु मॉडल का अध्ययन करने के बाद पर्यावरणविदों ने इस साल भयानक सर्दी पड़ने के संकेत दिए हैं। पर्यवरणविदों का मानना है कि इस बार ला-नीना बनने का 50 फीसदी से अधिक चांस है। ऐसे में इस साल राजस्थान समेत पूर्वी उत्तर भारत में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ने का अनुमान है। माना ये जा रहा है कि इस बार बारिश सामान्य से अधिक हुई है, ऐसे में यूपी, एमपी, दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में सामान्य से अधिक सर्दी पड़ने की संभावना है।