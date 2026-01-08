School Holiday: स्कूलों में बढ़ गई छुट्टियां, राजस्थान के 10 जिलों में अति शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी

फोटो: पत्रिका
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और अजमेर जिले समेत कई जिलों में ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी है। पहले चित्तौड़गढ़ में 7 जनवरी तक अवकाश था लेकिन इसे 2 दिन और बढ़ाकर 8 और 9 जनवरी तक बढ़ा दिया है। वहीं चित्तौड़गढ़ में 10 जनवरी तक घोषित कर दिया है।
इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी आज 10 जिलों अति शीत दिन, अति घना कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए डबल अलर्ट दिया है। ऐसे में भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर और टोंक में अति शीत दिन और अति घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं येलो अलर्ट देते हुए अजमेर, अलवर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डीग, धौलपुर, झालावाड़, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सलूम्बर, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर शीतलहर, शीतदिन और घना कोहरे की संभावना जताई है।
|जिला
|कक्षा
|छुट्टी की तारीख
|जयपुर
|1 से 5वीं तक
|10 जनवरी
|दौसा
|प्री-प्राइमरी से 8वीं तक
|9 जनवरी
|टोंक
|1 से 8वीं तक
|8 जनवरी
|अजमेर
|प्री-प्राइमरी से 8वीं तक
|10 जनवरी
|सीकर
|1 से 8वीं तक
|10 जनवरी
|झुंझुनूं
|1 से 8वीं तक
|10 जनवरी
|कोटपूतली-बहरोड़
|प्री-प्राइमरी से 8वीं तक
|10 जनवरी
|हनुमानगढ़
|1 से 8वीं तक
|10 जनवरी
|श्रीगंगानगर
|प्री-प्राइमरी से 8वीं तक
|12 जनवरी
|जालोर
|प्री-प्राइमरी से 5वीं तक
|10 जनवरी
|भीलवाड़ा
|1 से 8वीं तक
|8 जनवरी
|डूंगरपुर
|1 से 5वीं तक
|8 जनवरी
|चित्तौड़गढ़
|1 से 8वीं तक
|9 जनवरी
|धौलपुर
|1 से 8वीं तक
|8 जनवरी
|प्रतापगढ़
|1 से 8वीं तक
|8 जनवरी
|राजसमंद
|1 से 8वीं तक
|8 जनवरी
|भरतपुर
|1 से 8वीं तक
|8 जनवरी
|बूंदी
|1 से 8वीं तक
|10 जनवरी
|झालावाड़
|1 से 8वीं तक
|10 जनवरी
|कोटा
|प्री-प्राइमरी से 8वीं तक
|8 जनवरी
|सवाई माधोपुर
|प्री-प्राइमरी से 8वीं तक
|10 जनवरी
|नागौर
|1 से 5वीं तक
|8 जनवरी
|डीडवाना-कुचामन
|1 से 8वीं तक
|8 जनवरी
|पाली
|1 से 5वीं तक
|8 जनवरी
|जैसलमेर
|प्री-प्राइमरी से 8वीं तक
|10 जनवरी
|बालोतरा
|प्री-प्राइमरी से 8वीं तक
|10 जनवरी
|बाड़मेर
|1 से 8वीं तक
|8 जनवरी
|बीकानेर
|1 से 8वीं तक
|10 जनवरी
