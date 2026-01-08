School Holiday: स्कूलों में बढ़ गई छुट्टियां, राजस्थान के 10 जिलों में अति शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी

जयपुर 1 से 5वीं तक 10 जनवरी

दौसा प्री-प्राइमरी से 8वीं तक 9 जनवरी

टोंक 1 से 8वीं तक 8 जनवरी

अजमेर प्री-प्राइमरी से 8वीं तक 10 जनवरी

सीकर 1 से 8वीं तक 10 जनवरी

झुंझुनूं 1 से 8वीं तक 10 जनवरी

कोटपूतली-बहरोड़ प्री-प्राइमरी से 8वीं तक 10 जनवरी

हनुमानगढ़ 1 से 8वीं तक 10 जनवरी

श्रीगंगानगर प्री-प्राइमरी से 8वीं तक 12 जनवरी

जालोर प्री-प्राइमरी से 5वीं तक 10 जनवरी

भीलवाड़ा 1 से 8वीं तक 8 जनवरी

डूंगरपुर 1 से 5वीं तक 8 जनवरी

चित्तौड़गढ़ 1 से 8वीं तक 9 जनवरी

धौलपुर 1 से 8वीं तक 8 जनवरी

प्रतापगढ़ 1 से 8वीं तक 8 जनवरी

राजसमंद 1 से 8वीं तक 8 जनवरी

भरतपुर 1 से 8वीं तक 8 जनवरी

बूंदी 1 से 8वीं तक 10 जनवरी

झालावाड़ 1 से 8वीं तक 10 जनवरी

कोटा प्री-प्राइमरी से 8वीं तक 8 जनवरी

सवाई माधोपुर प्री-प्राइमरी से 8वीं तक 10 जनवरी

नागौर 1 से 5वीं तक 8 जनवरी

डीडवाना-कुचामन 1 से 8वीं तक 8 जनवरी

पाली 1 से 5वीं तक 8 जनवरी

जैसलमेर प्री-प्राइमरी से 8वीं तक 10 जनवरी

बालोतरा प्री-प्राइमरी से 8वीं तक 10 जनवरी

बाड़मेर 1 से 8वीं तक 8 जनवरी