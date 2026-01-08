8 जनवरी 2026,

जयपुर

School Holiday: स्कूलों में बढ़ गई छुट्टियां, राजस्थान के 10 जिलों में अति शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी

Schools Closed In Rajasthan: राजस्थान के कई जिलों में बढ़ती शीतलहर और घने कोहरे के कारण स्कूलों में छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। विभिन्न जिलों में 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए छुट्टियां 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक घोषित की गई हैं।

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 08, 2026

IMD-Orange-Alert

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और अजमेर जिले समेत कई जिलों में ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी है। पहले चित्तौड़गढ़ में 7 जनवरी तक अवकाश था लेकिन इसे 2 दिन और बढ़ाकर 8 और 9 जनवरी तक बढ़ा दिया है। वहीं चित्तौड़गढ़ में 10 जनवरी तक घोषित कर दिया है।

इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी आज 10 जिलों अति शीत दिन, अति घना कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में डबल अलर्ट

मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए डबल अलर्ट दिया है। ऐसे में भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर और टोंक में अति शीत दिन और अति घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

वहीं येलो अलर्ट देते हुए अजमेर, अलवर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डीग, धौलपुर, झालावाड़, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सलूम्बर, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर शीतलहर, शीतदिन और घना कोहरे की संभावना जताई है।

किस जिले में कितनी छुट्टी?

जिलाकक्षाछुट्टी की तारीख
जयपुर1 से 5वीं तक10 जनवरी
दौसाप्री-प्राइमरी से 8वीं तक9 जनवरी
टोंक1 से 8वीं तक8 जनवरी
अजमेरप्री-प्राइमरी से 8वीं तक10 जनवरी
सीकर1 से 8वीं तक10 जनवरी
झुंझुनूं1 से 8वीं तक10 जनवरी
कोटपूतली-बहरोड़प्री-प्राइमरी से 8वीं तक10 जनवरी
हनुमानगढ़1 से 8वीं तक10 जनवरी
श्रीगंगानगरप्री-प्राइमरी से 8वीं तक12 जनवरी
जालोरप्री-प्राइमरी से 5वीं तक10 जनवरी
भीलवाड़ा1 से 8वीं तक8 जनवरी
डूंगरपुर1 से 5वीं तक8 जनवरी
चित्तौड़गढ़1 से 8वीं तक9 जनवरी
धौलपुर1 से 8वीं तक8 जनवरी
प्रतापगढ़1 से 8वीं तक8 जनवरी
राजसमंद1 से 8वीं तक8 जनवरी
भरतपुर1 से 8वीं तक8 जनवरी
बूंदी1 से 8वीं तक10 जनवरी
झालावाड़1 से 8वीं तक10 जनवरी
कोटाप्री-प्राइमरी से 8वीं तक8 जनवरी
सवाई माधोपुरप्री-प्राइमरी से 8वीं तक10 जनवरी
नागौर1 से 5वीं तक8 जनवरी
डीडवाना-कुचामन1 से 8वीं तक8 जनवरी
पाली1 से 5वीं तक8 जनवरी
जैसलमेरप्री-प्राइमरी से 8वीं तक10 जनवरी
बालोतराप्री-प्राइमरी से 8वीं तक10 जनवरी
बाड़मेर1 से 8वीं तक8 जनवरी
बीकानेर1 से 8वीं तक10 जनवरी

खबर शेयर करें:

