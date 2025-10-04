World Animal Day: जानवरों में भी इंसानी बीमारियां! डायबिटीज से लेकर कैंसर तक होता इलाज

जयपुर. जानवरों का दिनों-दिन आहार बदल रहा है, घूमना-फिरना भी बंद सा हो गया, इस बदली दिनचर्या ने उन्हें मनुष्य में होने वाली डायबिटीज, थायरॉइड, बहरापन, मोतियाबिंद, त्वचा रोग व कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बना दिया है, जो चिंता का विषय है। हालांकि राहत की बात यह है कि इन बीमारियों का अब उपचार भी होने लगा है। शहर के पांच बत्ती स्थित पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक में रोजाना इन बीमारियों के शिकार औसतन 200 से अधिक जानवर आ रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक पातलू डॉग हैं। इसके बाद गाय-भैंस हैं। चिकित्सालय के डॉक्टरों के अनुसार, हर माह औसतन 300 से अधिक ऑपरेशन हो रहे हैं, जिनमें 80 से 100 ऑपरेशन बड़े हैं। आगरा रोड स्थित पशु चिकित्सा संकुल में हर माह एक हजार जानवर बीमार आ रहे हैं, उनमें इन बीमारियों से पीड़ित जानवरों की संया बढ़ती जा रही है।