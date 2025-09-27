World Tourism Day: सोशल मीडिया से मिली पहचान, देश-दुनिया में छा गए राजस्थान के यह पर्यटन स्थल

बांदीकुई शहर से पांच किलोमीटर दूर स्थित आभानेरी गांव का पूर्व में नाम आभानगरी था, लेकिन कालांतर में इसका नाम परिवर्तन कर आभानेरी कर दिया गया। चांद बावड़ी का निर्माण आठवीं व नवीं शताब्दी में राजा चांद ने कराया था। उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांदबावडी पड़ा। बावड़ी चारों ओर से 35 मीटर चौड़ी है। वर्गाकार 19. 5 मीटर गहरी देश की प्राचीनतम बावड़ियों में से एक है। इसमें तीन तरफ करीब 35 सौ सीढ़ियां एवं एक तरफ महलनुमा संरचना है। यहां के संरक्षण कार्य के बाद कुछ माह पहले ही महलनुमा संरचना को पर्यटकों को देखने के लिए खोला गया है।