PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा, पति-पत्नी दोनों उठा रहे थे राशि

केन्द्र सरकार फर्जी तरीके से उठाई गई राशि वसूल करने के बाद ही किसानों को सहायता राशि की किश्तें जारी करेगी। अपात्रों ने कितनी किश्तें उठाई है, इसकी बड़े स्तर पर जांच जारी है। इस संबंध में तहसीलदारों ने पटवारियों से वास्तविक रिपोर्ट लेकर पूरी जानकारी जिला प्रशासन को भेज रहे हैं। बड़े पैमाने पर हुए एस फर्जीवाड़े का सरकार रिकॉर्ड खंगाल रही है। बताया जाता है कि अपात्रों से मुख्य दस्तावेज नहीं लेकर राशन कार्ड आदि के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उठाई गई। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि अवैध तरीके कौन कितने समय से इस योजना का दोहरा लाभ ले रहे थे।