Yashasvi Sarpanch: पंचायतों को पुरस्कार से मिली ऊर्जा, रचा विकास का इतिहास

पंचायत परिसर हरियाली और स्वच्छ पेयजल से सुसज्जित है, जिससे गर्व और सामुदायिक भागीदारी की भावना बढ़ी है। बीकानेर जिले की मोमासर ग्राम पंचायत के निवासी लिछमण राम सुथार ने कहा, ग्राम पंचायत सरपंच और उपसरपंच दोनों मिलकर ग्राम पंचायत के विकास में जुटे हुए है। हमारे सरपंच का सम्मान करने से ग्राम पंचायत सहित ग्रामीणों का भी मान बढ़ा है। गांव में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।