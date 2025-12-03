72 घंटे के लिए 3 जिलों में येलो अलर्ट, राजस्थान में पड़ेगा कोहरा, शीतलहर की आई चेतावनी, जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हवाओं के असर से 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में गिरावट का अनुमान है। सीकर में सोमवार मध्यरात्रि से हवाओं की गति तेज हो गई और ओस गिरने से नमी भी बढ़ गई। इसका असर सुबह के समय कोहरे के रूप में देखने को मिला, जिससे दृश्यता महज कुछ मीटर रह गई। सीकर और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों पर कोहरा छाया रहा और वाहन रेंगते हुए चले।