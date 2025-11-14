जयपुर में चाय की दुकान से युवक का अपहरण, पीजी में बंधक बनाकर लूट, कनपटी पर सटाया कट्टा

पीड़ित ने बताया कि आरोपी उसे पीजी की चौथी मंजिल पर ले गए और वहां पहुंचते ही हालात बदल गए। पुलिस के मुताबिक, आनंद ने गौतम को धमकाते हुए कहा कि तुरंत 30 हजार रुपए दो, वरना जान से मार दूंगा। आरोप है कि आनंद ने इस दौरान एक देशी कट्टा निकालकर युवक के कनपटी पर तान दिया। जब गौतम ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आनंद ने उसका मोबाइल फोन, घड़ी और अंगूठी छीन ली। इतना ही नहीं, उसने दो खाली स्टांप पेपर पर जबरन हस्ताक्षर भी करवा लिए।