जयपुर में चाय की दुकान से युवक का अपहरण, पीजी में बंधक बनाकर लूट, कनपटी पर सटाया कट्टा

गिरफ्तार आरोपी (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजधानी जयपुर में एक चौंकाने सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक को पीजी में बंधक बनाकर उससे रुपए व कीमती सामान लूट लिया गया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तारा नगर, कनकपुरा निवासी आनंद सिंह और झोटवाड़ा स्थित जोशी मार्ग निवासी समीर खान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से लूटा गया सामान बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस के अनुसार, घटना 10 नवंबर की है। वैशाली नगर निवासी गौतम मेरोठा खिरणी फाटक स्थित एक चाय की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान उसे सोनू नाम के व्यक्ति का फोन आया। सोनू ने बताया कि उसका दोस्त आनंद दादी के फाटक तक जाने के लिए मदद चाहता है। भरोसा करते हुए गौतम उसके साथ चला गया। आनंद ने उसे झोटवाड़ा के जोशी मार्ग स्थित एक पीजी में ले गया।
पीड़ित ने बताया कि आरोपी उसे पीजी की चौथी मंजिल पर ले गए और वहां पहुंचते ही हालात बदल गए। पुलिस के मुताबिक, आनंद ने गौतम को धमकाते हुए कहा कि तुरंत 30 हजार रुपए दो, वरना जान से मार दूंगा। आरोप है कि आनंद ने इस दौरान एक देशी कट्टा निकालकर युवक के कनपटी पर तान दिया। जब गौतम ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आनंद ने उसका मोबाइल फोन, घड़ी और अंगूठी छीन ली। इतना ही नहीं, उसने दो खाली स्टांप पेपर पर जबरन हस्ताक्षर भी करवा लिए।
घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद झोटवाड़ा थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आनंद सिंह और समीर खान को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग साथी को निरुद्ध किया गया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि क्या उन्होंने इसी तरह की अन्य वारदातें भी की हैं। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि घटना में और कौन-कौन शामिल था।
