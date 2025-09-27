Jaipur Suicide Case: ड्यूटी ऑफिसर ने कहा ‘मर जाए तब आ जाना…पोस्टमार्टम करवा देंगे’, युवक ने दे दी जान, आखिरी बार भाई को कॉल करके ये बोला

Youth Committed Suicide Near Railway Yard: जयपुर के मुहाना थाना इलाके में शुक्रवार दोपहर सांगानेर रेलवे यार्ड के पास एक युवक ने ज्वलनशील पदार्थ पी लिया जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब वह मदद मांगने सांगानेर सदर थाने पहुंचे तो ड्यूटी ऑफिसर से जब लोकेशन निकालकर मदद करने के लिए कहा तो वह बोले 'मर जाए तब आ जाना पोस्टमार्टम करवा देंगे।'
परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते हमारी मदद कर देती तो रवि हमारे साथ होता। मरने से पहले मृतक रवि ने बड़े भाई गणेश को फोन कर कहा कि 'मै जहर खा रहा हूं, सबको छोड़कर जा रहा हूं।' जीआरपी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को महात्मा गांधी अस्पताल में रखवाया है।
पुलिस ने बताया कि मृतक रवि नामा (26) जोतलावाला का रहने वाला था। वह फाइनेंस एजेंट का काम करता था। पिता की मौत के बाद तीनों भाई एक साथ ही रहते थे। सुबह करीब 7 बजे वह बाइक लेकर घर से अपने काम पर निकला था।
दोपहर करीब 1:56 बजे रवि ने अपने बड़े भाई गणेश को फोन किया। कहा- 'मैं जहर खा रहा हूं, सबको छोड़कर जा रहा हूं।' पूछने पर उसने खुद को बैनाड़ में बताया। इसके बाद रवि ने फोन काट दिया। रवि से बात करने के लिए बार-बार कॉल करने पर भी उसने फोन नहीं उठाया। इस पर घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी।
मृतक के जीजा भावेश का आरोप है कि दोपहर करीब 3:30 बजे वह सांगानेर सदर थाने गए। वहां ड्यूटी ऑफिसर रामावतार ने रवि के खुदकुशी करने के लिए फोन पर बताया। जब घर वालों ने ढूंढ़ने के लिए मदद मांगी। ड्यूटी ऑफिसर ने लोकेशन निकलवाकर मदद करने की जगह बोला कि 'मर जाए तब आ जाना। पोस्टमार्टम करा देंगे।'
शाम 4:30 बजे पुलिस को मुहाना मोड वाली पुलिया के पास सांगानेर रेलवे यार्ड के पास युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है।
थानाप्रभारी (सांगानेर सदर) अनिल जैमिनी का कहना है कि एएसआई रामवतार ने परिजनों को रवि की तलाश करने के लिए गलत बात नहीं कही। बल्कि जानकारी मिलने पर परिजनों को फोन कर बताया था।