Jaipur Suicide Case: ड्यूटी ऑफिसर ने कहा ‘मर जाए तब आ जाना…पोस्टमार्टम करवा देंगे’, युवक ने दे दी जान, आखिरी बार भाई को कॉल करके ये बोला

Youth Committed Suicide Near Railway Yard: जयपुर के मुहाना थाना इलाके में शुक्रवार दोपहर सांगानेर रेलवे यार्ड के पास एक युवक ने ज्वलनशील पदार्थ पी लिया जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब वह मदद मांगने सांगानेर सदर थाने पहुंचे तो ड्यूटी ऑफिसर से जब लोकेशन निकालकर मदद करने के लिए कहा तो वह बोले 'मर जाए तब आ जाना पोस्टमार्टम करवा देंगे।'