100 पुलिसकर्मियों की टीम ने 48 घंटों की अवधि में सुलझाई हत्या की गुत्थी

जानकारी के अनुसार आरोपी हेमसिंह किसानी का काम करता है और उस पर पिछले समय से काफी कर्ज हो गया। उसने एक झटके में लाखों रुपए हासिल करने के लिए हथूदेवी की हत्या को अंजाम दिया। आरोप है कि उसने गत 21 तारीख की रात में टोपीदार बंदूक से घर में सो रही महिला की हत्या की। हत्या करने के बाद वह डर गया और उस कमरे में नहीं गया बल्कि पास वाले कमरे में जहां जीरा रखा हुआ था, वह बाहर खड़े टे्रक्टर में लाद कर वहां से ले गया। हत्या के बाद कुछ समय तक आरोपी खेत में खड़ी अरण्डी की फसल में छिपा रहा तथा बाद में घर से जीरा, पैसे व ट्रेक्टर लूट कर ले गया। जाने से पहले उसने अपने पैरों के निशान को ट्रेक्टर चला कर मिटाने का प्रयास किया। उसके बाद उसने ट्रेक्टर कुछ किलोमीटर की दूरी पर छोड़ दिया और घर जाकर सो गया। अगले दिन वह भी आसपास के अन्य लोगों की भांति घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। मोबाइल टावर से उसकी लोकेशन भी घटनास्थल के पास ट्रेस हुई। जिसके बाद उसे पुलिस ने संदेह के आधार पर दस्तयाब किया।