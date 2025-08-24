128 ईटीएफ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 6000 पौधे वितरित किए

128 ईटीएफ के कमान अधिकारी कर्नल मोहन सिंह राठौड़ के निर्देशन में पौधों का वितरण किया गया। राठौड़ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की हम सभी की जिम्मेदारी है। अभियान को सफल बनाने के लिए आम जन का सहयोग जरूरी है। इस अभियान में पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल पर भी विशेष ध्यान देना होगा तभी यह पौधे पनप पाएंगे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सलखा के सरपंच किशन सिंह, समाजसेवी तन सिंह, गेमर सिंह, पूनमनाथ सहित स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ईटीएफ के सुबेदार देवेन्द्र सिंह व हवलदार पूंजराज सिंह की ओर से पौधा वितरण में सहयोग किया गया। ईटीएफ की इस पहल से क्षेत्रवासियों में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया।