न्यूनतम पारा @ 3.3…सीकर के बाद प्रदेश में दूसरा सबसे ठंडा शहर जैसलमेर

ठिठुरन भरी हवाओं के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और आमजन को दैनिक कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार सुबह घना कोहरा और सर्द हवाओं के साथ शुरू हुई। सूरज निकलने के बाद भी ठंड का असर कम नहीं हुआ। दिनभर चली तेज ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। बाजारों में आम दिनों की तुलना में चहल-पहल कम रही। आठवीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी किए जाने से उनके साथ अभिभावकों ने अवश्य राहत की सांस ली लेकिन इससे ऊपरी कक्षाओं के विद्यार्थी और अलसुबह घर निकलने वाले अन्य लोगों को सबसे अधिक दिक्कतें झेलनी पड़ीं। दोपहिया वाहन चालकों के लिए ठंडी हवा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रही।