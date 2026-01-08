ग्रामीणों का आरोप – बछड़े को पिक-अप गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटकर दी यातना, मारकर गायब किए अवशेष

पोकरण क्षेत्र के केलावा गांव के पास बुधवार रात अज्ञात लोगों की ओर से एक पशु को क्रूरतापूर्वक घसीटकर जान से मारने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना कर एफएसएल जांच करवाई। पुलिस के अनुसार गुरुवार को सुबह सूचना मिली कि पोकरण से केलावा जाने वाले मार्ग पर एक फैक्ट्री के पीछे एक पशु के अवशेष पड़े है और खून के निशान भी मिले है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि आसपास क्षेत्र के ही किसी समाजकंटक की ओर से यहां घूम रहे किसी बछड़े को पहले काफी दूर तक घसीटा गया और फिर उसे मारकर उसके अवशेष गायब कर दिए गए। जबकि मौके पर मृत पशु के अवशेष व खून बिखरा हुआ पड़ा है। घटना की जानकारी आग की तरह क्षेत्र में फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन, वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ व थानाधिकारी भारत रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया।
घटना के बाद विश्व हिन्दू परिषद के जिला मंत्री तनसिंह राजगढ़, बजरंग दल के जिला संयोजक वीरमसिंह सनावड़ा, जिला गोरक्षा प्रमुख धनराज गहलोत, समाजसेवी बलवंतसिंह जोधा, राजूसिंह केलावा, गायड़सिंह बीलिया सहित सैकड़ों लोग मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने इस क्रूरतापूर्वक कृत्य पर रोष जताते हुए पुलिस से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने बताया कि यदि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। जिस पर पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया।
थानाधिकारी भारत रावत ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप है कि एक बछड़े को पिक-अप गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटकर यातना दी गई। इसके बाद उसे मारकर उसके अवशेष गायब कर दिए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवशेष बरामद किए। जैसलमेर से एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और आसपास क्षेत्र में बिखरे अवशेष, खून के निशान व रेत आदि के नमूने लिए। उन्होंने बताया कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
