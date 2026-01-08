दो महीनों से ज्यादा समय से पानी खरीद रहे सांवल कॉलोनी के बाशिंदों को जल्द मिलेंगे नि:शुल्क टैंकर

जैसलमेर की प्रमुख आवासीय कॉलोनियों में शामिल और इन दिनों बेहद महंगे भूखंडों के लिए चर्चित लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी के बाशिंदों को नि:शुल्क टैंकरों के जरिए की जाने वाली जलापूर्ति पर पिछले दो माह से अधिक समय से लगा अवरोध आगामी दिनों में हटने की उम्मीद जगी है। नगरपरिषद की तरफ से गत नवम्बर माह में सांवल कॉलोनी सहित शहर के अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति के लिए शुरू की गई टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नगरपरिषद ने 6 महीनों की अवधि में टैंकरों से जलापूर्ति की शहरी क्षेत्र में व्यवस्था के लिए 147.30 लाख रुपए का टेंडर जारी किया था। जानकारी के अनुसार करीब 1 करोड़ रुपए में यह काम करने का न्यूनतम दर वाला टेंडर स्वीकृति के लिए नगर निगम जोधपुर के अधीक्षण अभियंता को भिजवाया गया है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इस संबंध में कार्यादेश जारी किया जाएगा। माना जाता है कि उसके तुरंत बाद टैंकरों से जलापूर्ति का रास्ता प्रशस्त होगा। गौरतलब है कि नगरपरिषद ने यह व्यवस्था मुख्यत: सांवल कॉलोनी को ध्यान में रख कर किया है।