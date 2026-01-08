8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

दो महीनों से ज्यादा समय से पानी खरीद रहे सांवल कॉलोनी के बाशिंदों को जल्द मिलेंगे नि:शुल्क टैंकर

जैसलमेर की प्रमुख आवासीय कॉलोनियों में शामिल और इन दिनों बेहद महंगे भूखंडों के लिए चर्चित लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी के बाशिंदों को नि:शुल्क टैंकरों के जरिए की जाने वाली जलापूर्ति पर पिछले दो माह से अधिक समय से लगा अवरोध आगामी दिनों में हटने की उम्मीद जगी है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 08, 2026

जैसलमेर की प्रमुख आवासीय कॉलोनियों में शामिल और इन दिनों बेहद महंगे भूखंडों के लिए चर्चित लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी के बाशिंदों को नि:शुल्क टैंकरों के जरिए की जाने वाली जलापूर्ति पर पिछले दो माह से अधिक समय से लगा अवरोध आगामी दिनों में हटने की उम्मीद जगी है। नगरपरिषद की तरफ से गत नवम्बर माह में सांवल कॉलोनी सहित शहर के अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति के लिए शुरू की गई टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नगरपरिषद ने 6 महीनों की अवधि में टैंकरों से जलापूर्ति की शहरी क्षेत्र में व्यवस्था के लिए 147.30 लाख रुपए का टेंडर जारी किया था। जानकारी के अनुसार करीब 1 करोड़ रुपए में यह काम करने का न्यूनतम दर वाला टेंडर स्वीकृति के लिए नगर निगम जोधपुर के अधीक्षण अभियंता को भिजवाया गया है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इस संबंध में कार्यादेश जारी किया जाएगा। माना जाता है कि उसके तुरंत बाद टैंकरों से जलापूर्ति का रास्ता प्रशस्त होगा। गौरतलब है कि नगरपरिषद ने यह व्यवस्था मुख्यत: सांवल कॉलोनी को ध्यान में रख कर किया है।

नलों से नहीं हो रही जलापूर्ति

नगरपरिषद ने वर्ष 2008 में सांवल कॉलोनी का आवंटन किया था और उसके बाद अब तक करीब 17 साल बाद भी अब तक इस कॉलोनी में नलों के जरिए पानी नहीं पहुंचाया जा सका है। जबकि तत्कालीन नगरपालिका को इसके जरिए करोड़ों रुपए की आय हुई थी। उसके बाद पिछले लगभग दो वर्ष से नगरपरिषद की ओर से निर्धारित संख्या में नियमित रूप से कॉलोनी के घरों में नि:शुल्क टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही थी। यह व्यवस्था गत 28 अक्टूबर से ठप हो जाने के बाद से कॉलोनी के बाशिंदे हैरान-परेशान चल रहे हैं। इस बीच जिला प्रशासन के दखल के बाद नगरपरिषद ने कॉलोनी सहित शहर में टैंकरों से पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए नया टेंडर जारी किया।

पानी का आर्थिक भार

लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी में अब तक वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाने से यहां रहने वाले करीब 1000 घरों की आबादी को प्रतिमाह 2000 से 4000 रुपए तक का खर्च पानी पर करना पड़ रहा है। जब कॉलोनी के रहवासियों की तरफ से धरना-प्रदर्शन किए गए तो दो वर्ष पूर्व नगरपरिषद ने प्रतिमाह प्रति घर 4 ट्रैक्टर टैंकर पानी आपूर्ति करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार यह व्यवस्था संचालित होती रही। जानकारी के अनुसार कॉलोनी में प्रतिमाह करीब 2500 टैंकर पानी की आपूर्ति नगरपरिषद की ओर से करवाई जाती रही है। गत 28 अक्टूबर को अचानक टैंकर ठेकेदार की ओर से पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई। दरअसल, नगरपरिषद सांवल कॉलोनी में जलापूर्ति पर प्रतिमाह करीब 10 लाख रुपए का व्यय करती रही है। इसका बिल जब 30 लाख रुपए से भी अधिक आ गया तो नगरपरिषद प्रशासन ने बिल के भुगतान पर रोक लगा दी। यह विवाद जिला प्रशासन तक पहुंच गया।

कॉलोनी के बाशिंदे चक्कर काटने पर मजबूर

टैंकरों से जलापूर्ति बंद हो जाने के बाद लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी विकास समिति के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से नगरपरिषद और जलदाय विभाग तक के अधिकारियों के यहां चक्कर काटे। यह समस्या क्षेत्रीय विधायक तक भी पहुंचाई गई।

जल्द शुरू करवाएंगे आपूर्ति

नगरपरिषद ने शहरी क्षेत्र में टैंकरों के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब दर स्वीकृति की फाइल अधीक्षण अभियंता के पास भेजी गई है। वहां से मंजूरी मिलने के तत्काल बाद कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा।

  • लजपालसिंह सोढ़ा, आयुक्त, नगरपरिषद जैसलमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 11:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / दो महीनों से ज्यादा समय से पानी खरीद रहे सांवल कॉलोनी के बाशिंदों को जल्द मिलेंगे नि:शुल्क टैंकर

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संस्कृति की आड़ में फूहड़ता से आहत हो रही जैसलमेर पर्यटन की आत्मा

जैसलमेर

न्यूनतम पारा @ 3.3…सीकर के बाद प्रदेश में दूसरा सबसे ठंडा शहर जैसलमेर

जैसलमेर

गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई थी मौत, आश्वासन के बाद धरना किया समाप्त

जैसलमेर

ग्रामीणों का आरोप – बछड़े को पिक-अप गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटकर दी यातना, मारकर गायब किए अवशेष

जैसलमेर

हजारों गुजराती श्रद्धालु पहुंचे रामदेवरा, आस्था का जीवंत स्वरूप आया नजर

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.