गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई थी मौत, आश्वासन के बाद धरना किया समाप्त

पोकरण कस्बे से 7 किलोमीटर दूर फलसूंड रोड पर बांकना फांटा के पास बुधवार को एक गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत के बाद परिजनों व ग्रामीणों की ओर से दिया जा रहा धरना गुरुवार को दूसरे दिन आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। गौरतलब है कि फलसूंड रोड पर बांकना फांटा के पास बुधवार को एक गाड़ी की सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में फलसूंड थानाक्षेत्र के रूपसर निवासी समंदरकुमार (19) पुत्र दलाराम भील की मौत हो गई थी। जिसके बाद ग्रामीणों की ओर से गाड़ी के चालक पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार करने और परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया गया। साथ ही मोर्चरी के बाहर धरना शुरू किया गया।
ग्रामीणों की ओर से दिया जा रहा बुधवार की पूरी रात जारी रहा। गुरुवार को सुबह भी लोगों की ओर से धरना जारी रहा। इस दौरान भील समाज अध्यक्ष नथूराम भील, दलित अधिकार अभियान कमेटी के अध्यक्ष सुरेश नागौरा, सचिव गणपतराम गर्ग, तुलछाराम, देव चौहान, कैलाश भील ऊजला, कैलाश नागौरा, दुर्गाराम दांतल, लाभूराम झलारिया सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण, नायब तहसीलदार माधोसिंह रतनू धरनास्थल पर पहुंचे।
उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। साथ ही सरकारी सहायता नियमानुसार दिलाने का भी आश्वासन दिया। विधायक महंत प्रतापपुरी ने दूरभाष पर बातचीत कर उचित सहायता राशि दिलाने का भरोसा दिलाया। जिसके बाद ग्रामीणों की ओर से धरना समाप्त किया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया।
