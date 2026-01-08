गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई थी मौत, आश्वासन के बाद धरना किया समाप्त

पोकरण कस्बे से 7 किलोमीटर दूर फलसूंड रोड पर बांकना फांटा के पास बुधवार को एक गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत के बाद परिजनों व ग्रामीणों की ओर से दिया जा रहा धरना गुरुवार को दूसरे दिन आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। गौरतलब है कि फलसूंड रोड पर बांकना फांटा के पास बुधवार को एक गाड़ी की सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में फलसूंड थानाक्षेत्र के रूपसर निवासी समंदरकुमार (19) पुत्र दलाराम भील की मौत हो गई थी। जिसके बाद ग्रामीणों की ओर से गाड़ी के चालक पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार करने और परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया गया। साथ ही मोर्चरी के बाहर धरना शुरू किया गया।