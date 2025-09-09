216 एटीएम कार्ड बरामद, आरोपियों ने हजारों ठगी की वारदातों को अंजाम देना कबूला

पोकरण पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और विभिन्न राज्यों में घूम-घूम कर एटीएम कार्ड बदलकर हजारों लोगों से धनराशि की ठगी करते थे। मामला तब सामने आया जब गत 17 अगस्त 2024 को मगसिंह ने पुलिस थाना पोकरण में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि एसबीआइ बैंक जैसलमेर आर्मी एरिया ब्रांच के एटीएम से उनके खाते से 1 लाख रुपए की चोरी हुई। आरोपियों ने रेल्वे स्टेशन पोकरण के पास एटीएम मशीन खराब करने और कार्ड बदलने का तरीका अपनाया। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण और पुलिस थाना पोकरण के अधिकारी छतरसिंह व भीमरावसिंह की निगरानी में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों ने तकनीकी मदद और सूचना संकलन के माध्यम से लगातार खोजबीन कर मुल्जिमानों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपी अजय पुत्र जगपाल, मोन्टी पुत्र पहलसिंह और परवेश पुत्र चतरुजी है।आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों के 216 एटीएम कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि आरोपी दो-दो समूह में मोटरसाइकिलों पर घूमते थे और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगे एटीएम मशीनों को स्क्रेच कर खराब करते थे। ग्राहक जब पैसे निकालने में असफल होते, तो आरोपी नया एटीएम कार्ड देकर मौके से फरार हो जाते थे। गैंग का रूट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात था। आरोपियों ने अपने रूट पर हजारों ठगी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया।